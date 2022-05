Tirsdag sen formiddag er en lastbil væltet på Den Fynske Motorvej E20 og har spærret hele den østgående trafik.

Vejdirektoratet melder dog nu, at et enkelt spor er blevet åbnet i den østgående retning, men at der op mod 50 minutters forlænget rejsetid på strækningen.

»Det er en lastvogn fyldt med træstammer, der er væltet, og vi arbejder lige nu på højtryk for at få ryddet op,« siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T.

Det er i østgående retning mellem afkørsel 55 Aarup og 54 Vissenbjerg, at uheldet er sket, og at trafikanterne bliver påvirket.

Politiet opfordrede tidligere trafikanter i den østgående retning til at finde alternative ruter over Fyn.

Både beredskab og redning er til stede på uheldsstedet.

»Der er dog ingen personskade eller andre biler involveret i uheldet,« oplyser Milan Holck Nielsen.

Ifølge Vejdirektoratet så åbner motorvejen først helt op i østgående retning efter klokken 12.30.

Opdateres …