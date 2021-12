Er du er en af dem, der er dagligt benytter motorvejsstrækningen syd om Odense, kan du nu se frem til mindre trængsel på vejen.

Strækningen skal nemlig udvides fra fire til seks spor for at undgå en flaskehals ved det fynske motorvejsnet, som allerede er udvidet.

Det står nu klart i den nye Infrastrukturplan 2035, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne står bag.

Således skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Udvidelsen af motorvejen skal give mere plads til bilisterne på strækningen, forbedre trafikafviklingen samt sikkerheden.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan borgere, der bor nær motorvejen i Odense føler sig generet af støj. Også det vil man nu se nærmere på i Infrastrukturplanen 2035, lyder det i meddelelsen.

Der er desuden afsat fem millioner kroner i tilskud til en forundersøgelse af vejforbedringer mellem Assens og Odense.

Her vil man undersøge mulighederne for at opgradere de kommunale veje, blandt andet Rute 168 mellem Odense og Assens.