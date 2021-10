Der er sket et uheld på rute 26 Viborgvej med retning mod Sabro, som skaber kø.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

I krydset mellem Viborgvej og Sabrovej er højre vognbane spærret af en personbil og en lastbil.

P4 Trafik skriver, at det er muligt at passere med forsigtighed, men at der skal forventes kødannelse.

Også et andet uheld har ramt det jyske.

P4 Trafik skriver i et andet tweet, at uheldet er på Randersvej kort før tilkørselsrampen ved 51 Skanderborg Nord.

Højre spor er spærret af to biller, og der skal forventes kø ind mod Stilling.

B.T. følger sagen.