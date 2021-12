Signalfejl ved Korsør på Sjælland og Fårup i Kronjylland. Svigtende kørestrøm mellem Køge Nord og Ringsted. Skinnefejl ved Østerport.

Det har været svært at komme uden om de trafikale problemer, hvis man har rejst med tog juledag.

Og selvom det har givet gener for rigtigt mange rejsende, der enten skulle til eller fra julearrangementer, så har første juledag også været ærgerlig for DSB:

»Også i den grad. Vi har været ramt af udfordringer flere steder, og det er en pæn blanding af flere ting,« siger informationschef Tony Bispeskov til B.T.

Mellem Aarhus og Aalborg har der dagen igennem været forsinkelser, og på Østerport har der været færre tog i drift. Men den mest markante udfordring var signalfejlen ved Korsør Station, der gjorde, at togtrafikken i en længere periode ikke kunne passere Storebælt. Mange tog måtte holde stille i op mod 2,5 timer.

Signalfejlen skyldes et overgravet kabel, der skal repareres. Hos Banedanmark oplyses det, at man fandt en teknisk løsning, så driften igen kunne genoptages inden for et par timer, men onsdag aften driller signalproblemerne stadig.

Hverken DSB eller Banedanmark kan give en nøjagtig tidshorisont for, hvornår problemerne er løst og dermed hvornår, der er udsigt til en helt normal drift igen.

Men rundt om hjørnet venter en af de største rejsedage, nemlig 2. juledag.

»Det er ærgerligt på kundernes vegne. I morgen er det den største rejsedag i julen, så vi arbejder på højtryk hele natten for at indhente forsinkelserne. Men vi er usikre på prognoserne, og det bekymrer i forhold til trafikken i morgen,« siger DSBs informationschef.

Derfor har DSB også suspenderet kravet om pladsbillet frem til klokken 04.30 søndag morgen, ligesom de såkaldte orange billetter kan benyttes frit efter eget valg.

Der bliver også travlt hos DSBs kundeservice, idet mange vil være berettiget til kompensation gennem DSBs rejsegaranti.

Og hvis de mange kvaler på infrastrukturen ikke var nok, så skabte det også flaskehalse i forhold til personale og lokomotivførere. Flere tog måtte eksempelvis i Fredericia – i kølvandet på signalfejlen – også vente i over en time, da der var mangel på personale.

»Det kommer som et udslag af, at vi er voldsomt forsinkede. Personalet på togene har forskellige tjenester, og kan de ikke komme frem til næste tjeneste, indsætter vi typisk reserver, som vi har til rådighed,« siger Tony Bispeskov og fortsætter:

»Vi har dog en øvre grænse for reservepersonale i disse situationer, og løber vi tør, kan sådanne situationer ske.«

På grund af manglende personale har DSB altså også taget konsekvensen lørdag aften. Regionaltogene mellem Fredericia og Odense er aflyst, så der kan frigives personale, der kan bruges til at afhjælpe udfordringerne på de længere distancer.

Derfor er der indsat togbusser mellem Fredericia og Odense resten af aftenen.

Skal man med toget 2. juledag er rådet fra DSBs informationschef Tony Bispeskov, at man orienterer sig på Rejseplanen løbende.