Jonas Vingegaard smadrede alt og alle på dagens enkeltstart, hvor rivalen Tadej Pogacar blev sat eftertrykkeligt til vægs.

Vingegaard var så flyvende på dagens 22,4 kilometer lange enkeltstart fra Passy til Combloux at han har undervejs ikke bare distancerede sig voldsomt fra alle konkurrenterne, men også fik halet flere rekorder i land undervejs.

På den 6,5 kilometer lange stigning med en stigningsprocent på 6,84 på Côte de Domancy to Combloux trådte Vingegaard omkring 7,60 watt/kg i 13,21 minutter.

»Jeg har aldrig set noget lignede!,« lyder fra journalist Gabriel Stròży fra cykelmediet Lanterne Rouge og podcasten Watt Police på Twitter.

#TDF2023, Stage 16

JONAS VINGEGAARD



Côte de Domancy to Combloux (6,05km; 6,84%; 414m)



13'21min

27,19km/h

1861 VAM

7,60 w/kg (est.)

CLIMBING RECORD



I have never seen anything like it. pic.twitter.com/jymfXeyDY2 — MF Naichaca (@NaichacaCycling) July 18, 2023

Derudover var Vingegaard ifølge Le Tour Data den eneste rytter i feltet, der var i stand til at slå Strava-rekord på dagens første stigning Côte de Soudans.

Vingegaard selv var overrasket over sit niveau på dagens etape.

Faktisk var han undervejs på etapen flere gange blevet i tvivl om, om wattmåleren på cykelcomputeren viste de rigtige tal, fortalte han på pressemødet efter enkeltstarten.

»Det var mest på de flade stykker mellem stigningerne. Jeg holdt igen, så min plan var at køre omkring 360 watt, men jeg tror, jeg endte med at køre 380 watt mellem stigningerne. Og så skruede jeg lidt yderligere op for farten på den sidste stigning,« siger Vingegaard.

Efter Vingegaards vanvidspræstation fører han nu Tour de France med et minut og 48 sekunder ned til slovenske Tadej Pogacar.

B.T.s Tour-kommentator Lance Armstrong havde før etapen vurderet, at dagens enkeltstart lå bedst til Tadej Pogacar.

Han blev derfor taget på sengen da han onsdag morgen amerikansk tid slog øjnene op og kunne se Vingegaard pulverisere sin rival.

