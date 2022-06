Lyt til artiklen

Tour-feberen er på vej op inden den historiske danske start, men det samme er smittetallene for corona.

Det medfører isolation, afbud og aflysninger for de danske profiler, der gør alt for at undgå virussen, der kan fjerne dem fra startlisten til Tour de France.

Næste mandag skulle EF Education-stjernen Magnus Cort have mødt danske Tour-fans ved et arrangement på B.T., men det er nu udskudt til efter Touren.

»Jeg er super ærgerlig over at måtte aflyse. Men med den nye bølge af corona lige op til Tour de France kan jeg og holdet ikke tage nogen risiko,« siger han og fortsætter:

Magnus Cort Nielsen. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Magnus Cort Nielsen. Foto: JOSE JORDAN

»Jeg er blevet bedt om at begrænse min kontakt med omverdenen så meget som muligt.«

Også Tour de France-rytteren Michael Mørkøv har måttet aflyse sin reception i forbindelse med udgivelsen ‘Min Vej’, som ramte landets boghylder tirsdag.

Man forstår de mange forholdsregler, når man kigger på de seneste ugers coronaudbrud i det professionelle cykelfelt.

Mikkel Bjerg og Casper Pedersen har begge raget virussen til sig i løbet af den seneste uge, og deres deltagelse i Tour de France må dermed betegnes som tvivlsom.

EF Education-EasyPosts coronavejledning til rytternes rejser Inden rejsen Ingen intensiv træning i seks timer op til rejsen

God søvn og sund ernæring

Probiotika/Yakult (mælkesyrebakterier)

Helst ingen tidlige flyvninger

Forbered mad inden rejsen Under rejsen Mundbind af FFP2/N95-typen og håndsprit

Vicks First Defense (næsespray mod forkølelseslignende virusser)

Hydrering Efter rejsen Zink-tabletter + Probiotika

Rehydrering + mad inden træning

I storløbet Schweiz Rundt trak fire mandskaber sig ud af løbet, efter der udbrød et større smitteudbrud i feltet.

Nu gælder det om at holde sig helt væk fra potentielle smittekilder, indtil Tour de Francen skydes i gang i København 1. juli.

På Magnus Corts EF-mandskab er der uddelt ordrer om, at man skal minimere de sociale kontaktflader til et absolut minimum.

Desuden er der udstukket skarpe regler for, hvilke foranstaltninger rytterne skal tage i forbindelse med eksempelvis rejser.

»Vi må ikke træne for hårdt, inden vi skal ud at flyve,« siger han og sætter ord på de andre forholdsregler:

»Holdet går også meget op i, at man har en god kvalitetsmaske, og man skal tage probiotika – mælkesyrebakterier – inden flyvningen, for at holde maven i orden. Når man er fremme, skal vi tage en zinktablet,« forklarer Magnus Cort.