I kølvandet på positive test under Tour de France stopper Nairo Quintana hos Arkea-Samsic.

Det er ikke mere end halvanden måned siden, at Nairo Quintana forlængede sin aftale med sit hold Arkea-Samsic.

Men i en kæmpe kovending fortæller han nu på sin Instagram, at det bliver til et farvel og tak fra den den tidligere vinder af Vuelta a Espana og Giro d'Italia.

- Jeg vil gerne takke Arkea-Samsic-holdet for tre år med op- og nedture. Jeg var i stand til at bidrage med min erfaring og samle UCI-point til, at holdet får adgang til World Tour (næste år, red.), som det blev aftalt, da jeg blev ansat.

Det er ellers blot halvanden måned siden, at colombianeren forlængede sin kontrakt med holdet til og med 2025, men sådan kommer det altså ikke til at gå.

- Jeg kommer ikke til at fortsætte hos Arkea-Samsic de næste tre år, som vi ellers annoncerede 16. august, lyder det fra Quintana.

Den nye beslutning kommer i kølvandet på Quintanas sag fra sommerens Tour de France, hvor han blev taget for et forbudt stof.

To gange under Touren afgav han dopingtest, der viste spor af det bandlyste lægemiddel tramadol. Det gjorde han henholdsvis 8. og 13. juli.

Det smertestillende lægemiddel Tramadol er ikke præstationsfremmende, men har været på UCI's forbudte liste siden 2019 for at beskytte rytterne i feltet. Det skyldes, at midlet har en sløvende effekt, hvilket kan kobles til en øget risiko for styrt i feltet.

Derfor har han heller ikke fået karantæne, men det kan han få, hvis han igen testes positiv for Tramadol under en konkurrence.

Quintana fik dog slettet sine resultater fra årets Tour de France, hvor han ellers blev samlet nummer seks.

Han har appelleret til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), der nu skal behandle sagen.

Efterfølgende meldte Quintana afbud til Vueltaen, og han kommer ikke i konkurrence mere i 2022.

Han vandt Giroen i 2014, mens han i 2016 snuppede den samlede sejr i Vueltaen. Han er noteret for 51 professionelle sejre.

/ritzau/