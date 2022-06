Lyt til artiklen

For seks år siden kørte en mand i en lastbil ind i en menneskemængde i Nice og dræbte 84 mennesker.

Terrorangrebet i Frankrig skete midt under Tour de France i 2016, og det fik med det samme betydning for løbet.



Der blev sat store mængder ekstra politi ind til bevogtning, alle sideveje blev spærret, og der blev indført kropsvisitation og gennemgang af tasker for tilskuerne til løbet i de større byer.

Terrorsikring er i de senere år blevet en vigtig del af løbsplanlægningen for Tour de France. Det er dog ikke noget, publikum kommer til at mærke det helt store til, når løbet rammer Danmark på fredag.

»Der er naturligvis taget lang en række sikkerhedsforanstaltninger, men det bliver ikke noget med, at publikum skal have gennemgået tasker eller lignende for at være med,« siger Ida Bigum Nielsen, som er direktør Grand Départ Copenhagen Denmark.

Ud over politiet kommer der til at være i alt 2.000 frivillige og 1.100 fra Hjemmeværnet til at hjælpe med sikkerheden og afviklingen af løbet langs den 13,2 kilometer lange enkeltstartsrute i København.

I løbet af den seneste måned har der været eksempler på, at folk er blevet ramt af øldåser under fodboldlandskampe. Det fik i midten af juni DBU til at aflyse et planlagt storskærmsarrangement, fordi man ikke kunne stå inde for sikkerheden.

Den franske ambassade og Bredgade i København klædt i gule farver. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Den franske ambassade og Bredgade i København klædt i gule farver. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og selvom der også er lagt op til øl og Tour-fest i de københavnske gader, er det dog ikke lige den type sikkerhedstrusler, arrangørerne ser for sig.

»Det er folk og familier i alle aldre, der kommer. Uden at sige noget dårligt om fodboldfans, så er det ikke et arrangement, der på samme måde lægger op til druk, der tager overhånd,« siger Ida Bigum, der også har ét godt og enkelt råd til, hvad publikum kan gøre for et godt og sikkert løb.

»Hold alt – hænder, skilte og telefoner – inden for afspærringerne. Det er noget af det vigtigste, man kan gøre,« siger Ida Bigum.

Siden terrorangrebet i Nice i 2016 har samtlige sideveje til Tour-ruten været blokeret af cementblokke, lastbiler eller store landbrugskøretøjer.

Også i København vil der være lukket helt af til sidevejene til ruten.

Dansk politi kommer i alt til at bruge mindst 39.600 arbejdstimer i forbindelse med afviklingen af Tour de France i Danmark. Det fremgår af et svar til Folketinget fra erhvervsminister Simon Kollerup på baggrund af oplysninger fra Rigspolitiet og Justitsministeriet.

Regningen for politiets arbejde løber op i mindst 23,4 millioner kroner.



Der køres tre Tour de France-etaper i Danmark. Følg hele løbet tæt på bt.dk.