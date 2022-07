Lyt til artiklen

Det er langtfra optimalt.

Søndag mistede Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma en vigtig brik i deres jagt på at slutte Tour de France i den gule trøje.

For Steven Kruijswijk måtte udgå efter et voldsomt styrt på 15. etape, og det er rent ud sagt noget lort.

»Det er noget lort – for at sige det lige ud – at vi mistede Steven Kruijswijk. Vi har alle sammen set, hvor stærkt han har kørt i de sidste par uger. Han havde været en rigtig vigtig hjælper. Jeg håber bare, han er okay, og at han kan komme sig,« lyder det fra Jonas Vingegaard.

Inden 15. etape udgik Primoz Roglic også. Dermed er Jumbo-Visma to ryttere fattigere. Men det er ikke noget, som skræmmer Vingegaard.

»Jeg er i den gule førertrøje og har en mulighed for at køre med om sejren om Tour de France. Så det er helt klart en af de vigtigste uger for mig. Det gør mig ikke nervøs. Jeg tager det stille og roligt. Hvis jeg vinder, så vinder jeg. Og hvis ikke – så er det sådan, det er,« siger Jonas Vingegaard og fortsætter:

»Det handler om at tro på sig selv, men også være realistisk. Hvis ikke det sker, er det bare sådan, det er. Der er ikke noget at gøre ved det. Så længe jeg har givet alt, hvad jeg har. Hvis man så bliver slået af en bedre mand, er det bare sådan, det er.«

Med de to udgående ryttere står altmuligmanden Wout van Aert til at få en lidt anden rolle end først antaget. Den grønne trøje skal nu hjælpe til - også i de helt høje bjerge.

»Både Wout og alle de andre bliver mega vigtige i næste uge. Vi har stadig et rigtig, rigtig stærkt hold. Selvfølgelig har vi mistet to sindssygt stærke og vigtige hjælperyttere, men vi har stadig et rigtig stærkt hold, og jeg stoler stadig 100 procent på mit hold og tror på, vi kan gøre det.«

Kun 2 minutter og 22 sekunder efter Jonas Vingegaard finder man Tadej Pogacar, som er den største konkurrent til danskeren.

Jonas Vingegaard vil dog allerhelst fokusere på sit eget hold end den største modstander Pogacar.

»Jeg synes, vi har det bedste hold på flad vej. Selvfølgelig har vi også Sepp Kuss og Wout Van Aert i bjergene, så vi har stadig et godt hold til bjergene. Jeg vil helst fokusere på mit eget hold og tage den derfra.«