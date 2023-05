Hun har været suspenderet siden oktober sidste år, hvor hun testede positiv for doping ved US Open.

Og nu bliver det endnu værre for tennisstjernen Simona Halep, som har to Grand Slam-sejre på sit cv.

Nu er hun nemlig sigtet for endnu en overtrædelse af dopingreglerne for 'uregelmæssigheder i hendes biologiske atletpas'.

Det skriver BBC.

Denne sigtelse har ikke noget at gøre med den overtrædelse, som hun i forvejen er suspenderet for, skriver mediet.

Rumæneren testede positiv for midlet roxadustat, et lægemiddel mod anæmi (blodmangel), som stimulerer produktionen af ​​røde blodlegemer i kroppen.

Efter sin suspendering var hun ude på de sociale medier og bedyre sin uskyld.

'Jeg vil kæmpe til enden for at bevise, at jeg aldrig har taget noget stof med vilje, og jeg har tro på, at sandheden vil komme frem før eller siden. Igennem hele min karriere har tanken om at snyde aldrig strejfet mine tanker, og det går totalt imod alle de værdier, som jeg er opvokset med'.