Holger Rune har fået sin anden BMW, men køretøjet til 2,5 mio. kr. imponerer ikke ligefrem bilanmelder Joachim Stender.

Kun de færreste danskere kommer i nærheden af en bil i den prisklasse, og i en lægmands øjne ser den også ganske imponerende ud, men den kører 'pissedårligt', lyder det fra GranTurismo Cars' populære bilanmelder, Joachim Stender.

Han prøvekører superbiler på daglig basis og deler sine oplevelser med over 100.000 følgere på Youtube - og han er altså ikke vildt begejstret for Runes nye BMW X4 M.

»Hvis jeg vandt sådan en bil, så ville jeg sgu ikke vise mig i den, for jeg ville synes, det var pinligt at køre rundt i,« siger Joachim Stender til B.T.

»Det er lidt en soccer mom-bil med en meget stor motor. Det er en hurtig bil med plads til mange, men det er ikke en racerbil. Den kører ikke specielt godt.«

»Det er lidt en 'se mig'-bil.«

Kører ikke så godt... Hvordan skal det forstås?

»Det er jo en stor bil - en mini-SUV med et specielt tyngdepunkt - og den vejer meget, så det er ikke bilentusiasten, der ville gå ud og købe sådan en bil, men mere folk, der gerne vil vise, at de er lidt vilde, uden at have forstand på biler.«

Joachim Stender er marketingschef hos GranTurismo Cars.

»Den er ikke dynamisk, for den er simpelthen for stor. En stor, tyk tennisspiller spiller heller ikke godt.«

»Men det er en hurtig bil fra nul til 100 km/t.«

Runes nye slæde skiller sig lidt ud fra de normale biler af den type, fortæller Stender.

»Det er en competition-model, hvilket vil sige, at den har lidt flere hestekræfter end den normale X4'er, og så har den nogle andre fælge og ret meget kulfiber rundt omkring, eksempelvis på sidespejlene.«

Han bider desuden mærke i, at BMW har givet den danske tennisstjerne deres mest CO2-udledende bil - den kører bare seks kilometer på literen.

»Det er lidt specielt, at de gerne vil det. Det er en heftig bil, og den er fandeme ikke god for miljøet.«

Hvad koster sådan en?

»Det kan godt være, at den kører pissedårligt, men den er ikke billig. Den er så speciel, at den ikke har fået priser i Danmark, men jeg vil sige, at den koster på den forkerte side af 2,5 mio. kroner.«

»Det er deres ypperste inden for den kategori.«

Er det cool at køre BMW for tiden?

»Det er en super cool bil - ikke lige den model der, men ellers. Hvis man gerne vil have det ypperste inden for mini-SUV, så er den da okay, men personligt synes jeg, at det er en virkelig grim bil.«

»Selve mærket og M-divisionen er dog fantastisk inden for køreegenskaber, og der er da også lagt kræfter i at gøre denne bil så god, som den nu kan gøres i den form, som den er. »

»Bilen er 100 procent sikkert bygget til det amerikanske og kinesiske marked. Det kommer ikke til at blive solgt specielt meget i Europa.«

Passer det til gengæld godt for BMW at have Rune i en af deres biler?

»Jeg tror, det er et godt scoop for dem. Han er ung, succesfuld og han kommer fra et land tæt på Tyskland, hvor BMW kommer fra. Men de vil gerne appellere til en yngre målgruppe og har gjort det hele lidt mere bad boy-agtigt med futuristisk interiør.«

Da Rune vandt denne BMW fortalte hans mor, at kørekortet ikke var i hus på det pågældende tidspunkt.