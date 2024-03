Normalt er det Holger Runes ben, der vækker opsigt. Men ikke denne gang.

Ikke helt i hvert fald.

For har man set en kamp med den danske tennisstjerne i løbet af de seneste to år, så har man måske lagt mærke til detaljen.

Uge efter uge render danskeren rundt på de største arenaer, når han forsøger at slå verdens bedste spillere. Og her er der særligt ét trick, han gør brug af.

Holger Rune trækker konstant op i sine shorts. Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune trækker konstant op i sine shorts. Foto: Ryan Sun/AP/Ritzau Scanpix

Det indrømmede Holger Rune mandag i et tv-interview med Tennis Channel under årets Indian Wells-turnering i Californien.

Her spurgte den ene tv-vært nemlig pludselig det danske stortalent ind til de shorts, han spiller i. Helt konkret til den måde, Rune konstant trækker op i dem for at vise sine vilde lårmuskler frem.

»Når man ser kampene med dig, hvor de bliver tætte, og du skal forsøge at intimidere modstanderen, så...,« lød det fra tv-værten, inden han blev afbrudt af Danmarks tennisprins.

»Ja, så trækker jeg op i dem. Det er et lille trick,« grinte han, inden han afslørede, at han faktisk gjorde brug af tricket imod mandagens modstander, Lorenzo Musetti.

Flere gange endda.

»Og så du, hvad der så skete i tiebreaken? Han missede forhånden,« lød det videre fra Holger Rune.

Den danske tenniskomet skal onsdag møde det amerikanske hjemmebanehåb Taylor Fritz i fjerde runde ved Indian Wells.