Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nick Kyrgios var bestemt ikke tilfreds.

For selvom australieren onsdag nat dansk tid spillede sig videre ved US Open, var det noget helt andet, der stjal fokus.

Under kampen brokkede han sig nemlig over, at der ifølge ham stank af hash på banen. Noget, der var 'forstyrrende og potentielt farligt for hans astma', fortalte han efter kampen til journalisterne i New York.

»Folk ved ikke, at jeg lider af alvorlig astma. Når jeg løber fra side til side, kæmper jeg med vejrtrækningen, og det er nok ikke lige det, som jeg har allermest lyst til at indånde mellem partier,« forklarede han.

Det var i løbet af andet sæt, tennisstjernen gik til kampens dommer for at brokke sig første gang.

»Det var fucking hash. Der var røg. Jeg brokker mig selvfølgelig ikke over, at folk spiser mad,« kunne man ifølge Daily Mail høre Kyrgios sige.

Dommeren gav publikum en henstilling om ikke at ryge på anlægget. Det har siden sidste år været lovligt at ryge hash i delstaten New York, men det er ikke tilladt på tribunerne til US Open.

Nick Kyrgios vandt kampen i fire sæt, men der var ikke mange smil at spore efterfølgende. For situationen var ikke sjov, understregede australieren, der under kampen både langede ud efter sin egen boks, ligesom han også sendte en stor spytklat afsted.

Efter kampen satte Kyrgios så ord på hele episoden, der har trukket overskrifter mange steder. Flere kommentatorer har også kritiseret ham for at skælde ud på dem i boksen, når han spiller dårligt, da det hverken er deres skyld eller ansvar.

»Hver dag møder jeg op, jeg er opmærksom på, hvad jeg spiser, jeg prøver at få noget søvn. til hver træning har jeg de bedste intentioner,« sagde han og fortsatte:

»Jeg ved snart ikke, hvem jeg er mere for at være helt ærlig. For det her er ikke mig. Jeg prøver at navigere i så mange ting derude. Det er bare meget. Jeg føler, jeg virkelig er professionel lige nu,« sagde Kyrgios.

I tredje runde, der bliver spillet fredag, møder han Jeffrey John Wolf.