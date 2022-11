Lyt til artiklen

Hun har nærmest aldrig skænket det en tanke.

Ikke før én specifik episode i sidste uge, der for første gang fik hende til at blive bare en smule mundlam.

For da Holger Runes mor, Aneke, var en tur nede i den lokale kiosk, inden hun rejste til Torino for at følge tennissønnen som førstereserve ved årets sæsonfinaler, var der ét øjeblik, der siger alt om den situation, som Rune-familien befinder sig i lige nu.

»Jeg var sådan: 'Nå, jamen, øh … okay'. Og så blev jeg jo glad. Det er da sjovt,« fortæller Aneke Rune om episoden til B.T.

Årsagen til det nærmest mundlamme øjeblik er, at hun fik øje på en avis ovre i hjørnet, hvor hendes søn prydede forsiden efter sin store triumf ved Paris Masters, hvor han besejrede den serbiske legende Novak Djokovic.

»Der var et stort billede af Holger og så teksten: 'Hele verden elsker Holger',« forklarer hun.

Og for første gang gik det op for hende, at hendes søn var blevet en verdensstjerne.

Netop det øjeblik viser, hvordan den 19-årige danske tenniskomets liv er blevet forandret for altid.

Det vidnede Holger Runes reaktion da også om, efter den enorme triumf og de mange millioner i præmiepenge var i hus.

Her brød den danske stjerne ud i tårer, inden han skyndte sig hen for at omfavne sin mor og resten af teamet på tilskuerpladserne.

Et rørende øjeblik og en vild reaktion fra sønnen, der kom meget bag på Aneke Rune.

»Jeg er overrasket over hans reaktion. Det havde jeg virkelig ikke forestillet mig. For jeg har aldrig set ham reagere på den måde. Men det var jo i særklasse stort for Holger, og det betød meget, at det lige netop var Novak Djokovic, han slog i finalen,« siger hun.

På trods af, at sønnen – ifølge ham selv – blev enormt bevæget efter finalesejren, ramte det ikke på samme måde hans mor.

For selv om hun har rejst med ham rundt i hele verden og set ham kæmpe hver eneste dag for at nå sin store drøm, er hverken han eller resten af teamet i mål endnu.

Langtfra endda.

»Jeg er slet ikke dér endnu, hvor jeg bliver rørt på den måde. For mig er det jo sådan et praktisk forløb, der stadig er i gang,« lyder det videre fra Aneke Rune.

Og netop fordi den unge danskers helt store mål er at blive verdens bedste tennisspiller samt vinde flere grand slam-titler, ser hun stadig Masters-triumfen som et skridt på vejen dertil.

En vej, som de næste 15 år uundgåelig vil medføre, at opmærksomheden og interessen for Holger Rune kun bliver vildere og vildere.

For som top-10-spiller hviler der pludselig et gigantisk pres på den unge dansker, der skal forholde sig til, at hele verdens øjne er rettet mod ham.

Men på trods af mange skrækeksempler på sportsstjerner, der gennem tiden har mistet fokus på grund af rigdom og berømmelse, er det ikke noget, der fylder noget hos Aneke Rune.

Hun er nemlig ikke i tvivl om, at sønnen kommer til at bevare jordforbindelsen:

»Jeg synes jo selv, at han er ret jordnær. Men hvorfor skulle han ikke være det? Jeg synes, han har en ukrukket tilgang til det. For mig ville det være unormalt, hvis han pludselig opførte sig anderledes.«

»Der er sket rigtig meget med ham på bare ét år. Han kommer selv og tager beslutningerne, når han mærker noget indefra,« afslutter hun.