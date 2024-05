OL-nærmer sig, og en mulig rød-hvid drømmeduo kan snart blive aktuel.

Spørgsmålet er bare, hvilken danske stjerne der får muligheden. Og her kommer tenniskometen Holger Rune ind i billedet.

Hvis både Caroline Wozniacki og Clara Tauson ender med at få fingrene i en OL-billet, så skal der nemlig træffes en ekstremt svær beslutning. For hvem skal danne par med Holger Rune i en eventuel mixed double?

Valget er så brutalt, at ikke engang den danske tennisprins ønsker at snakke om det.

Holger Rune og Caroline Wozniacki spillede sammen tidligere på året. Foto: John G. Mabanglo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Holger Rune og Caroline Wozniacki spillede sammen tidligere på året. Foto: John G. Mabanglo/EPA/Ritzau Scanpix

Det gjorde han ret hurtigt klart under fredagens pressemøde i den franske hovedstad forud for French Open, da B.T. spurgte ham ind til, hvem – af de to – han helst vil spille med.

»Mit svar kan kun skabe kaos, så det vælger jeg ikke at svare på,« lød det fra Holger Rune, inden han grinte.

Han slog dog fast, at han umiddelbart ikke har nogle præferencer, når det kommer til et makkerpar med enten Caroline Wozniacki eller Clara Tauson.

»Begge er gode spillere. Jeg spillede med Caroline i USA, hvor vi spillede god tennis, og Clara har jeg spillet med flere gange – dog ikke så godt sammen sidst. Men det gjorde vi som U12-spillere,« forklarede Holger Rune.

I skrivende stund er hverken Caroline Wozniacki eller Clara Tauson kvalificeret til OL.

Sidstnævnte kan dog meget vel sikre sig en plads, hvis hun når hele vejen til fjerde runde ved French Open.

Caroline Wozniacki skal derimod håbe på at blive tildelt én af de to pladser, som OL-arrangørerne har reserveret til tidligere grand slam-vindere.

Danskeren kan nemlig ikke længere nå at optjene nok ranglistepoint inden skæringsdatoen for den direkte kvalifikation 10. juni.