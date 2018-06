P-piller, insektbid og børneorm. Det er blot nogle af ’problemer’, som vi danskere kontakter lægevagten med. Men for mange af os er for hurtige til at taste nummeret til lægevagten, mener Region Midtjylland.

Regionen sætter derfor nu gang i en ny kampagne for at mindske de unødvendige opkald. Faktisk er det mindst hvert femte opkald til lægevagten i Region Midtjylland, der skulle have været stilet den praktiserende læge.

»Det er jo et problem, fordi så kan de syge ikke komme igennem til vagtlægen,« siger læge og medlem af lægevagtsudvalget i regionen, Poul Kraghede, til DR.

Synes du, at folk skal blive bedre til ikke at ringe unødvendigt til vagtlægen?

På Fyn og i Syd- og Sønderjylland er det også et problem. Her viste en opgørelse fra Region Syddanmark tidligere på året, at en tredjedel af borgerne kan vente med at ringe til vagtlægen. Flere af opkaldene er fra folk, der står og mangler en ny recept på f.eks. p-piller eller blodtryksmedicin.

For at komme de unødvendige opkald til livs mener Poul Kraghede, at vagtlægerne skal afvise patienterne, med mindre der er tale om livsnødvendig medicin.

DU SKAL IKKE RINGE TIL LÆGEVAGTEN HVIS... ....du f.eks. har haft ondt i ryggen i 14 dage eller har været døv på det ene øre i lang tid og bare ikke kan holde det ud en dag længere, så skal du stadig vente på, at din egen læge åbner. Det gælder alle typer af langvarige lidelser. ...du har børneorm. Det er ubehageligt, men ufarligt. Vi skal vænne os til at acceptere lidt mere ubehag, inden vi ringer til lægevagten. ...du skal have fornyet en recept. Du skal ikke ringe, hvis du har glemt at forny din recept på p-piller, antidepressiv eller blodtryksnedsættende medicin. Den slags medicin kan du godt undvære en dag eller to, uden at der sker noget, fordi der er tale om forebyggende medicin, der virker over lang tid. ....du er blevet bidt af et insekt. Det kan være ubehageligt, men det er sjældent farligt. Ring dog altid til lægevagten, hvis du har svært ved at få luft eller er konfus og forvirret.

Kilde: Region Midt