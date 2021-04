Jeanette Ottesen er i den grad et kendt ansigt i den danske sportsverden, hvor hun har vundet svømmemedaljer på stribe. Men lige nu er hun - også - aktuel med noget i en helt anden boldgade.

Den danske svømmestjerne er lige nu med i DR-programmet 'Den store premiere', og det er en oplevelse, der for alvor har udfordret hende og fået nogle følelser frem.

I en sådan grad, at hun i programmet bryder grædende sammen efter at være kommet af med en del vrede.

Det fortæller hun til DR om oplevelsen, der har været 'noget af det sværeste i hendes liv'. Programmet går ud på, at fire kendte danskere skal lære at spille teater, og Jeanette Ottesen har fået Thure Lindhardt som mentor.

Og det er i en scene med ham, at hun pludselig finder og blotter nogle store følelser inderst inde, som hun har haft gemt væk, fortæller hun.

En vrede, hun mærker i sig selv, som dog ikke stammer fra svømningen, men som hun har holdt inde i mange år - noget 'personligt'. Hun fik stor ros for scenen fra de andre, og det var også med til at ramme svømmestjernen, der har været en del af elitemiljøet i mange år.

Et miljø, hvor følelserne oftest bliver gemt væk, og er der noget, hun har lært af programmet, så er det at acceptere sine følelser. Og lade dem være der.

»Du bygger et kæmpe sår i din mave ved ikke at bearbejde det nu. Det tror jeg, at alle kender. Man tænker bare: 'Det går jo nok'. Men alt efter hvem du er, tror jeg ikke, at du for evigt vil sove roligt om natten, hvis du ikke gør noget ved det,« siger Jeanette Ottesen til DR.

Jeanette Ottesen er Danmarks mest vindende atlet. Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Jeanette Ottesen er Danmarks mest vindende atlet. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Hun fortæller dog, at hun er blevet bedre til at vise sine følelser. Noget der også er kommet, efter hun blev mor til datteren Billie-Mai, som hun har med sin mand og træner Marco Laughran.

Jeanette Ottesen har tidligere i et interview med Børsen fortalt, hvordan Thure Lindhardt har kørt hårdt på hende i programmet.

»Jeg har aldrig mødt et så intenst menneske som ham,« fortalte hun i den forbindelse.

33-årige Jeanette Ottesen har blandt andet vundet fem VM-guldmedaljer og én OL-bronzemedalje, og lige nu kæmper hun for at komme med til sommerens OL i Tokyo.