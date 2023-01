Lyt til artiklen

Nicklas Helenius har sin fremtid på plads – han skifter til AaB på en treårig aftale.

AaB har købt Helenius fri af sin kontrakt med Silkeborg IF.

Det oplyser fodboldklubben selv på sine platforme tirsdag aften., hvilket B.T. kunne afsløre tidligere tirsdag, efter Helenius ikke var til stede ved Silkeborgs tirsdagstræning.

»Nicklas’ tal taler for sig selv, men udover en tilbagevenden af en notorisk målscorer og en AaB-dreng, der kender vores kultur, så får vi en voksen mand hjem til vores trup, en spiller der i denne sæson og indtil i dag har været anfører i Silkeborg IF,« siger administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum og fortsætter:

»Således er vores forventning, at Nicklas fra dag et indtræder som en lederskikkelse både på og uden for banen, og at han med sine mål og sin rolle som opspilsstation og assistmager kan blive en udslagsgivende figur både for sig selv og for sine medspillere.«

Angriberen blev topscorer i Superligaen i sidste sæson.

Helenius spillede også for AaB frem til sommeren 2013, hvor han blev solgt til Aston Villa. Året efter vendte han retur til AaB på en lejeaftale, der senere blev vekslet til en permanent kontrakt med den nordjyske klub.

»Jeg vil gerne takke både Silkeborg og Kent (Nielsen, SIF’s cheftræner og tidligere mestertræner i AaB, red.) for to fantastiske år sammen.Det er dog ingen hemmelighed, at mit hjerte primært er i AaB, og at jeg et eller andet sted altid har drømt om at vende tilbage på et tidspunkt, hvilket blev understreget, da jeg sidste år scorede hattrick for Silkeborg på Aalborg Portland Park, og hvor AaB-fansene klappede mig ud af banen.«

»Det var en fantastisk følelse og bekræftede mig i, at jeg gerne ville slutte ordentligt af i AaB, hvis muligheden opstod, og det er jeg glad for, at jeg har fået muligheden for nu,« siger Nicklas Helenius.