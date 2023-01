Lyt til artiklen

En ægte nordjyde vender hjem til Aalborg.

Tirsdag formiddag er Nicklas Helenius fraværende til Silkeborgs træning, og B.T. kan afsløre, at det er, fordi han i de næste tre år igen skal tørne ud for sin ungdomsklub AaB.

Forhandlingerne mellem de to klubber blev meldt ud af Nordjyske mandag aften og stemmer overens med B.T.s oplysninger.

I Silkeborg må klubben sige farvel til en mand, der har været garant for mål i hver anden kamp, da Nicklas Helenius har scoret 47 kasser i 102 optrædener for holdet fra Søhøjlandet.

Det er mål, som hans hjerteklub AaB akut står og mangler.

AaB nettede kun 17 gange i efteråret, næstdårligst af alle, og er i overhængende fare for at rykke ned med kun Lyngby under sig inden forårets kampe.

Det skal klubbens tidligere Superliga-topscorer nu være med til at forhindre.

Men først skal de sidste detaljer på plads, og det er derfor, Nicklas Helenius tirsdag ikke er at finde i Silkeborg.