Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

AaB fik intet med fra Brøndby Stadion, selv om stadionuret efter 90 minutter viste 2-2.

I overtiden dukkede unge Oscar Schwartau nemlig op og hamrede bolden i kassen, og det var et mål og et dramatisk nederlag, der gjorde rigtig ondt på AaBs hold, der ligger næstsidst efter en forfærdelig sæson og risikerer nedrykning.

»Alle sidder med hovedet nede mellem knæene. Fodbold er også følelser,« siger AaB-profilen Lucas Andersen og sætter flere ord på situationen.

»Det er alvorligt. Lige nu er det meget tungt, det er der ingen tvivl om. Det er stressende, og der er meget pres på. Vi tænker naturligvis hele tiden på det, og vi har ikke fået mange sejre, så det tærer på kræfterne.«

Lucas Andersen havde efter det seneste nederlag til Viborg mistet sin startplads og blev først skiftet ind i anden halvleg, og selv om det naturligvis ikke behager ham at skulle sidde på bænken, slår han fast, at det i øjeblikket mere handler om at være dér i holdets tjeneste.

»Det er trænerens valg stille de 11, han mener, der bedst kan klare opgaven. Lige nu er der ikke grund til sure miner, og så må man bakke op, så godt som man nu kan – uanset om man spiller. Man kan godt være utilfreds, men det er vigtigt, at man i dagene op til kampene presser hinanden og leverer støtte til dem, der starter inde,« siger han og fortsætter:

»Fodbold er en holdsport. I den her situation er der brug for, at vi rykker tættere sammen i bussen. Der er brug for, at vi holder sammen, og vi arbejder hårdt.«

Sådan mente han også, der blev leveret, bortset fra kampens begyndelse, hvor Brøndby kom foran med 2-0, inden AaB åd sig ind i kampen og fik udlignet – inden Schwartau afgjorde det hele i overtiden.

»Dem, der kommer ind, og dem der starter, de arbejder, som vi skal, og det er den sti, vi skal ud af, hvis vi ser bort fra de første 20 minutter. Hvis vi har det pres og den intensitet, skal pointene nok komme,« lyder en fortrøstningsfuld Lucas Andersen.

Pointene skal dog også til at komme nu. Efter 15 runder er der kun samlet 14 af dem sammen i Aalborg.