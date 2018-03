”Hany Mukhtar”.

Sådan svarer læserne på bt.dk med rungende overbevisning på spørgsmålet om, hvem der har været grundspillets bedste spiller.

Hele 49 procent af de adspurgte har peget på Brøndbys dygtige offensivspiller som den bedste, mens nummer to på listen, Emiliano Marcondes, følger langt efter på andenpladsen med 12 procent af stemmerne. Og skal vi ned og finde en af de forfølgere, der stadig spiller i Superligaen, er Jakob Poulsen den nærmeste forfølger til Hany Mukhtar med syv procent af de flere end 7.000 afgivne stemmer.

»Jeg kan kun takke læserne. Jeg er taknemmelig, og som jeg tror, jeg har sagt 20 gange, er jeg lykkelig for at være her og taknemmelig i forhold til træneren, klubben og mine holdkammerater,« siger Hany Mukkhtar til BT efter sejren over Hobro.

»Det er svært at sige, om jeg er bedre nu, end jeg var i sidste sæson. Men det er klart, jeg har udviklet forskellige ting. Jeg hjælper mine holdkammerater mere og taler mere med dem,« fortsætter grundspillets mand i skysovs.

Brøndbys Hany Mukhtar scorede Brøndbys første mål mod Hobro. Foto: Liselotte Sabroe Brøndbys Hany Mukhtar scorede Brøndbys første mål mod Hobro. Foto: Liselotte Sabroe

Hvordan ser fremtiden ud for dig? Er den i Brøndby?

»Jeg har lært, at jeg skal tage det roligt og tage tingene skridt for skridt. Jeg vandt EM med det tyske ungdomslandshold, og jeg drømte om at spille i den og den storklub og spille Champions League. Men intet gik i opfyldelse. Nu vil jeg bare spille hver eneste kamp fra uge til uge, og så må vi se. Jeg kan bare sige, at det går hurtigt i fodbold, og at jeg håber på det bedste for klubben, for de hjalp mig, og nu hjælper jeg dem,« slutter tyskeren.

Nu ville man med en vis ret kunne spørge, om det ikke blot er Brøndby-fansenes store repræsentation i befolkningen og deres sædvanligvis meget aktive deltagelse i den offentlige debat, der kommer til udtryk i det klare svar. Eller at hukommelsen er kort, og at hans præstationer i foråret skygger for eksempelvis Emiliano Marcondes’ præstationer i efteråret.

Men også i BT’s karakterbog, der med meget få undtagelser udfyldes efter hver kamp, rangerer Hany Mukhtar højt, om end han her ikke spiller sig ind på førstepladsen, hvor netop den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emiliano Marcondes befinder sig med et flot karaktersnit på 8,21 vurderet på 12-skalaen, mens hans holdkammerat i Farum, Mathias Jensen, følger på andenpladsen med 8,04. Mukhtar er nummer tre.