Det blev endnu et intenst opgør mellem klubberne fra Danmarks to største byer – og et lige så vildt drama i pointdeleren.

FC København så ud til at løbe med sejren indtil de allersidste minutter, hvor AGF fik tildelt et straffespark og udlignede til 1-1.

Sådan endte et helt vanvittigt opgør med masser af kort og også et rødt et af slagsen til FCK-assistent Jacob Neestrup.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering af FCK- og AGF-spillerne:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

FC København (4-2-3-1)

Engang lukkede han sine øjne i Aarhus sammen med Helmig og de mange AGF-fans, men han var pivvågen, da de kom på besøg i hovedstaden. Hurtig ude og afværge et par farlige situationer i første halvleg, og så toppede Grabara med en fremragende redning mod slutningen på Patrick Mortensens hovedstød.

Det var slattent fra backen – i både indlæg, dueller og defensive aktioner. Havde optræk til at blive rigtig farlig flere gange offensivt, men det ebbede ud de fleste gange. Der mangler lige de der sidste powerprocenter, før han rammer sin egen top.

Det var ikke elegant fra nordmanden. Mere som hvis man tabte Svampebob Firkant på bunden af en murerspand i fire år – tilsat et tyngdepunkt i skulderhøjde. Timingen i duellerne og pasningerne sad ikke hver gang, men han blev vigtig som afrydder mod slutningen. FCK må overveje grundigt, om lejeaftalen skal forlænges til nytår.

Det skulle være Boilesen, der førte bolden frem, hvis FCK skulle noget. Men der var også rum bag den blonde forsvarer, som ikke spiller med samme pondus og overskud, man tidligere har set. Skal lige have sin koldblodighed på plads defensivt, for han står altså med ansvaret for den del.

Fik sig en ny kontrakt i løbet af ugen, og fuldt fortjent. Lider en anelse under stadig at have en relation under opbygning med Bøving i forhold til sæsonstarten med Daramy. Men det bliver bedre og bedre for de unge københavnerdrenge. Til gengæld tog han hovedrollen til sidst, da han fik dømt straffespark mod sig for hånd på bolden.

45 minutters middelmådighed, og så et glimt af magi. Et drøn af et spark mod det aarhusianske mål sejlede ind, men også med hjælp fra famlende Jesper Hansen-hænder. Derefter tilbage som arbejdsmand uden for spotlightet.

Hyldet for 100 FCK-kampe. Af FCK-sportsdirektør Peter Christiansen. Så kan man ikke gnide mere salt i et AGF-sår. Det skulle da lige være ved en fuldstændig magtovertagelse af den centrale midtbane, som Jens Stage også stod for. Det kunne kun være toppet, hvis han også havde flugtet sit stolpeskud i nettet. Men kampens bedste spiller uanset.

(Ud: 65.) Det var svært at se, at vidunderdrengen, som de fleste Superliga-kendere har ventet på at få lov at se, altså kun er 16 år. Ekstremt klog start med sikre og samtidig fremadrettede afleveringer, og så har han allerede en finteknik på mere end Superliga-niveau. Topfarten er ikke voldsom, men fødderne er hurtigere end Travoltas i 70erne.

Den lille matador trissede rundt i de åbne områder og lurede på muligheder for at såre modstanderen. Kom et par gange frem til farlige muligheder, men missede. Var ellers et ekstremt vigtigt omdrejningspunkt for FCKs spil.

Havde en stor chance på Winds oplæg, men ramte bolden helt forkert. Ser mere og mere voksen ud i sit spil, og erfaringen fra snart tre håndfulde Superliga-kampe begynder at vise sig. Nu mangler han så bare lige lidt x-faktor.

Landsholdsangriberen er altså bare blevet en topspiller, der leverer hver eneste gang. Så stærk med sin krop og så kælen med sine fødder, at han alene sørger for at sætte to-tre modstandere på arbejde i samtlige aktioner.

Et friskt forsøg med 16-årige Roony Bardghji fra start. Og det var meget rigtigt set, for der er krummer i knægten. Derudover en meget struktureret tilgang til opgøret mod AGF, og havde det ikke været for et straffespark, havde det været den helt rette strategi.

Indskiftere:

(Ind: 65.) Comeback til Falk efter en skadespause, der blev længere end først forventet. Men han kom altså ind for at arbejde og knap så meget for sine finurligheder.

(Ind: 77.) Uden for bedømmelse.

(Ind: 88.) Uden for bedømmelse.

AGF (4-3-3)

Av, av, av. Hansen droppede stort, da Lerager forsøgte sig langt udefra kort inden pausen og bragte FCK foran med 1-0. Hansen var tydeligvis også irriteret over det efterfølgende, og han lignede en mand, der godt kunne bruge et kram. Han startede ellers med en fin redning fra et forsøg på Jonas Wind, men mon ikke han har glemt den og blot tænker, at det var en træls eftermiddag i Parken.

Han vokser på os, men han mangler ganske enkelt noget fandenivoldskhed. I samtlige defensive aktioner ser han simpelthen slatten og langsom ud. Men til gengæld må man også give belgieren, at han er god med fødderne, og han er ved at finde i et godt samarbejde med Mustapha Bundu på den højreside.

Han forsvarede fint igen søndag. Det er svært at holde FCK helt fra chancer, og det kunne Hausner og Tingager heller ikke, men de væltede heller ikke ligefrem i dem.

Det kan godt være, København har Rundetårn, men AGF har Tingager. Når han stiger til vejrs, så er der ikke den store forskel. Han kommer virkelig i vejen for meget og gjorde det ligesom sin forsvarsmakker Hausner en ganske fin indsats i Parken.

Oliver Lund stod over for den blot 16-årige Roony Bardghji, som der er store forventninger til i FCK. Bardghji pillede bolden fra Lund to gange, hvor FCK i begge tilfælde blev farlige, og derudover fik han også sat Lund et par gange med små finurlige træk. Han var igen ikke imponerende på bolden, og han føler sig helt tydeligt ikke hjemme på den venstreback. Ungdommen slog rutinen i dag, og Lund blev flået ud i pausen. Det var rent ud sagt en lååårte dag på kontoret.

En fighter af guds nåde. Han er der bare, når der skal ryddes op. Hver gang. Han må være en gave til ethvert forsvar, fordi du ved, at han nok skal være enten foran dig eller bag dig. Der er ingen tvivl om, at han er en af de første mænd på David Nielsens holdkort, og søndag viste han igen hvorfor. Pålideligheden selv.

Han er definitionen på en boks til boks-spiller. Et løbepensum fra en anden verden. Den ene øjeblik er han farlig i FCKs felt, det næste rydder han op i AGFs. Men han bliver af og til for usynlig. Det er lidt ærgerligt. Han fylder dog meget på banen.

Han startede som lyn og torden og var en stor mundfuld for FCK de første 20 minutter. Han spillede hele tiden bolden fremad og var farlig, specielt på omstillinger gjorde han ondt på FCK. Det blev dog lidt mere som støvregn på en efterårsdag i løbet af første halvleg, hvor han ikke var specielt meget på bolden, men ingen tvivl om at den unge islænding er proppet med selvtillid.

Han startede rigtig godt og udfordrede FCKs bagkæde med sin hurtighed. Men i løbet af første halvleg forsvandt han lidt ud af kampen. Han virker dog til at være den mest farlige af de tre forreste for tiden.

Vi har været meget efter Thorsteinsson, fordi han er en stor profil, når det spiller for ham. Men det gør det bare ikke for tiden. Det var bedre søndag, end det har været de sidste kampe. Han havde et par gode situationer, hvor han bliver farlig, men hvor er der også mange tidspunkter, hvor han holder på bolden for længe. Hvis bolden kunne fryse, så skulle den nok nå at få varmen, når Thorsteinsson havde den. Han skal til at levere på et højere niveau. Nu.

Jonas Wind er kendt for at lave panenkaen på straffe. Men søndag var det Mortensen, der passerede Grabara i overtiden med selvsamme panenka på Winds hjemmebane. Iskoldt. Enormt vigtigt for AGF, at han fik scoret igen. Er der en stime på vej?

Han har et stort problem blandt de tre forreste. Det er lige før, at midtbanen er den farligste del på det her AGF-hold. Thorsteinsson har været ved siden af sig selv et godt stykke tid nu, og han virker til at være alt for sikker på, at han skal spille hver gang. Måske har han brug for et wakeupcall, men tør David Nielsen at give ham det?

Indskiftere:

Kom ind i pausen i stedet for Oliver Lund. Blev sat en enkelt gang af Bardghji, inden den 16-årige blev skiftet ud. Han formåede ikke at gøre det store væsen af, men forsvarede fint i resten af opgøret.

Kom ind med en masse gåpåmod, hvilket var meget forfriskende. Han formåede dog ikke for alvor at gøre en forskel.

UB

UB

UB