FC Midtjyllands ejer, Matthew Benham, vil gøre meget for at vinde det danske mesterskab i denne sæson – også at fjerne en af konkurrentens FC Københavns største stjerner i Jonas Wind.

FC Midtjyllands søsterklub, Brentford, har nemlig forsøgt at hente FCK-stjernen Jonas Wind.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s oplysninger har Premier League-klubben med FC Midtjyllands formand, Rasmus Ankersen, som sportsdirektør budt to gange på den danske landsholdsspiller.

Jonas Wind regnes i FC København for det næste store salg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jonas Wind regnes i FC København for det næste store salg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Første gang lagde Brentford seks millioner euro, 45 millioner kroner, på bordet, og da det blev afvist, kom englænderne med et forhøjet bud.

Det var en halv million euro større, hvilket svarer til godt 48 millioner kroner. Buddene ligger et stykke tid tilbage i dette transfervindue og blev prompte afvist af FC København.

Ikke nok med det har Brentfords forsøg på at hente angriberen ifølge B.T.s oplysninger skabt en stor undren i FC København, der synes, at buddene har været deciderede useriøse.

FC København regner Jonas Wind for det næste store salg i klubben og vil ifølge B.T.s oplysninger have langt over dobbelt så meget for spilleren, end hvad Brentford har tilbudt, og dialogen mellem klubberne er ikke blevet genoptaget siden seneste afvisning.

Transfervinduet lukker som bekendt natten til onsdag, og B.T.s kilder fortæller, at andre klubber som PSV Eindhoven er begyndt at røre på sig i forhold til en transfer, men hollænderne har ikke budt på Jonas Wind.

Heller ikke noget lavt bud bare for at drille.