Brøndby skriver i en selskabsmeddelelse torsdag, at klubben har forhandlet et salg af målmand Frederik Rønnow på plads med tyske Eintracht Frankfurt fra Bundesligaen.

Således lyder en meddelelse på klubbens hjemmeside.

»Brøndby IF har modtaget og accepteret et bud på Frederik Rønnow fra den tyske Bundesligaklub Eintracht Frankfurt. Frederik Rønnow har endnu ikke forhandlet sine personlige vilkår med Eintracht Frankfurt. Såfremt Frederik Rønnow opnår enighed med Eintracht Frankfurt omkring sine personlige vilkår, vil Frederik Rønnow skifte til den tyske Bundesligaklub i sommeren 2018 efter afslutningen af den nuværende sæson,« skriver Brøndby og tilføjer:

»Salgsprisen for Frederik Rønnow vil i givet fald være ca. 21 mio. kr., og handlen vil have en positiv indvirkning på årets resultat før skat på ca. 19 mio. kr. Herudover kan der senere komme yderligere bonusbetalinger til.«

LÆS OGSÅ: Brøndby-træner afslører: Her er klubbens største kulturbærere og talenter

Eintracht Frankfurt skriver samtidig på sin hjemmeside, at Frederik Rønnow får en fireårig kontrakt, der løber frem til 30. juni 2022. Derudover skriver de, at man vil gennemgå det obligatoriske lægetjek i de kommende uger.

»Der mangler stadig nogle ting, før det går på plads. Og før det er gået på plads, så har jeg ikke noget at kommentere på,« siger Frederik Rønnow til TV 2 Sport.

»Der mangler stadig nogle ting for mig selv. Klubberne er enige, men før alt er på plads, så har jeg ikke nogle kommentarer. Jeg skal til lægetjek og sådan nogle ting, og det når jeg i hvert fald ikke i dag.«

Læs også: Rønnow er solgt til Frankfurt: Genoplev tre af hans bedste redninger for Brøndby

25-årige Frederik Rønnow har de seneste år bejlet til udlandet med mange, stærke præstationer for Brøndby i Superligaen. Målmanden har heller ikke lagt skjul på, at han gerne ville prøve sig selv af uden for Danmark.

Det har da også været tæt på i flere omgange, hvor engelske Crystal Palace fra Premier League har været meget interesseret i danskeren og har lagt flere bud på Frederik Rønnow.

Brøndby har dog indtil torsdag valgt at takke nej, men nu fandt klubben frem til en aftale, der giver Brøndby mulighed for at finde en erstatning. Hos tyske Eintracht Frankfurt ventes Frederik Rønnow at skulle afløse den tidligere Brøndby-målmand Lukas Hradecky, der efter alt at dømme forlader Frankfurt denne sommer.

Brøndby er blevet enig med Eintracht Frankfurt om et salg af målmand Frederik Rønnow for 21 millioner. Andre klubber har tidligere vist interesse for den danske kepper, heriblandt engelske Crystal Palace, men nu er det altså tyske Eintracht Frankfurt, der løber med ham. Foto: Sofie Mathiassen Brøndby er blevet enig med Eintracht Frankfurt om et salg af målmand Frederik Rønnow for 21 millioner. Andre klubber har tidligere vist interesse for den danske kepper, heriblandt engelske Crystal Palace, men nu er det altså tyske Eintracht Frankfurt, der løber med ham. Foto: Sofie Mathiassen

Hos Brøndby glæder sportsdirektør Troels Bech sig over, at man har fundet en god løsning for både klubben og Frederik Rønnow.

»Alle ved, at Frederik er en af de allerdygtigste målmænd i Danmark, og han er ligeså ambitiøs, som han er dygtig. Derfor er det kun naturligt, at han til sommer skal ud og prøve sig af på et højere niveau. Sammen med Frederik har vi derfor arbejdet på at finde den rigtige klub i en stærk liga, hvor han kan tage det næste skridt i sin karriere, og her har Eintracht Frankfurt vist sig som en god mulighed for Frederik. Frederik har igennem sine gode præstationer gennem tre sæsoner for Brøndby IF i den grad fortjent, at han nu banker på til at spille i Bundesligaen,« siger Troels Bech til Brøndbys hjemmeside og fortsætter:

»Vi har stadig en sæson i Brøndby IF, som vi skal have gjort færdig, hvor vi har en række af afsindigt spændende kampe i Mesterskabsspillet. Her har Frederik en afgørende rolle, og med Frederiks vinderinstinkt, så er jeg er ikke i tvivl om, at han vil gå forrest i jagten efter tre point i hver kamp og dermed runde sæsonen af med at få Brøndby IF placeret så højt i tabellen som muligt – og da gerne i en pokalfinale igen. Med Eintracht Frankfurt på banen allerede nu, kan det give Frederik en vished om sin fremtid og dermed give ham ro til at fokusere på de sidste kampe i Alka Superligaen og det forestående VM,« konstaterer Troels Bech.