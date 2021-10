Frederik Brandhof leverede et brag af en kamp på Ceres Park mandag aften mod AaB, hvor han også scorede sejrsmålet for AGF til 1-0, hvilket også var hans første mål i AGF-trøjen.

Derudover blev han også far til en søn for en uge siden. Det har været en ret vanvittig uge, fortæller AGF-spilleren.

»Det er vanvittigt at tænke på. Det er uden tvilv den mest følelsesmæssige og bedste uge, jeg har haft. Det er helt sindssygt.«

Sønnen Cornelius kom til verden i mandags, og det var derfor også oplagt at fejre målet med en lille hilsen til den nye, og den fik han også sendt i sidste øjeblik.

»Der går så mange ting igennem hovedet på en, lige når man scorer. Alle medspillerne jorder mig ned, og fansene angriber en, så jeg fik ikke lavet en til at starte med. Men jeg laver lige tomlen i munden på vej tilbage.«

Det blev en meget fysisk kamp, og det passede Frederik Brandhof rigtig godt.

»Det bliver en kamp, hvor der skal dækkes nogle meter. Vi som hold fungerer godt i presset, og de har svært ved at spille sig ud. Vi formår at være der i dag, og mine forcer ligger også i presspillet, intensiteten og aggresiviteten. Jeg har et stort løbepensum, og det fik holdet brug for. Det er jeg glad for.«

Det var et udsolgt Ceres Park, der kunne se Frederik Brandhof scorer sit første mål, og det bliver en dag, som han altid vil huske tilbage på.

»Der var en vanvittig kulisse med så mange tilskuere her på Ceres Park. Det er en aften, jeg ikke glemmer.«

AGF skal i aktion igen på søndag, når de møder Randers FC på Cepheus Park.