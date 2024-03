Et spørgsmål fra en tæt familieven til hendes otteårige datter fik bægeret til at flyde over.

Og derfor råber det australske svømmeikon Libby Trickett og mor til fire nu op i håb om, at folk tænker mere over, hvordan man taler til hinanden.

Det sker i en video på Instagram.

»Der var en, som vi har tæt på os, der i dag sagde til min otteårige: 'Wow, det ligner, at du har tabt dig. Har du smidt nogle kilo? Du ser rigtig godt ud.'«

»Min datter er otte!,« siger Trickett og peger på det problematiske.

»Vi er som samfund nødt til at gøre det bedre i den måde, vi taler til vores små børn, og hvordan vi taler om os selv foran dem.«

»Hun er otte år gammel. Det er sådan, det sker, at vi skaber et miljø, hvor vores værdi som menneske kommer til at dreje sig om, hvordan vi ser ud og hvor tynde vi er,« lyder det fra Trickett, som siger, at hun vil gøre alt for at beskytte sine børn og få dem til at elske deres kroppe uanset, hvordan de ser ud, skriver News.com.au.

Hun har ifølge mediet tidligere taget ordet omkring sociale emner - blandt andet har hun været fortaler for, at forældre lukker munden, når de ser deres børn dyrke sport.

38-årige Trickett vandt i sin karriere tre OL-guldmedaljer i 2004, 2008 og 2012 og har tidligere haft verdensrekorden i flere discipliner.