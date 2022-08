Lyt til artiklen

Prinsesse Nathalie var dybt rørt og kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun skulle sige tak.

For onsdag aften ved VM i Herning fik hun overrakt en særlig pris, Lis Hartel 'Mindeprisen'.

Det blev meddelt, at der skulle ske 'noget helt specielt', og efterfølgende trådte prinsesse Benedikte frem for at overrække prisen til sin datter.

»Jeg er meget beæret over at få denne pris i aften. Tusind tak Dressurens Venner. Jeg var meget ung, da jeg mødte Lis Hartel. Hun var meget spektakulær. Det hun opnåede, er noget, vi skal se op til som dressurryttere,« lød det indledningsvist i takketalen fra prinsesse Nathalie zu-Sayn Wittgenstein.

Prisen er blevet uddelt gennem flere år og gives til en person, der har ydet en 'ekstraordinær indsats', når det kommer til dansk dressur.

En person, der sikrer sig, at dressuren hele tiden udvikler sig.

Og her blev det fremhævet, hvordan prinsesse Nathalie ikke blot selv er en dygtig rytter, der var med til at vinde OL-bronze for hold i 2008 og har adskillige danske mesterskaber i bagagen.

Hun har også flyttet det danske dressurlandshold, som hun var træner for i flere år – blandt andet blev holdet nummer fire ved OL i Tokyo – og så blev hun kaldt 'et forbillede' i forhold til at uddanne unge heste.

Prinsesse Nathalie på sin stjernehest Digby tilbage i 2014. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Prinsesse Nathalie på sin stjernehest Digby tilbage i 2014. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Hun har altid stået ved sine principper og har givet hesten tid og ro til at udvikle sig. Det er fair at sige, at Nathalie har haft en meget positiv indflydelse på dansk dressur og har fået respekt verden over – og også i Danmark. Stort tillykke med Lis Hartels mindepris,« lød det i begrundelsen, hvilket fik det danske publikum til at klappe stort.

Og da den danske prinsesse fik overrakt mikrofonen for at sige et par ord, kunne hun ikke holde tårerne tilbage, da hun nåede til de personer, hun skulle takke.

»Jeg vil også gerne sige tak til min familie – mine forældre, der tog mig hertil og gav mig mulighed for at være den, jeg er,« sagde hun tydeligt rørt, inden hun sluttede af med at takke sine trænere for at have lært hende 'alt det hun kan'.

Prinsesse Nathalie er træner for blandt andre Cathrine Laudrup-Dufour, der skal i ilden ved VM onsdag aften.