Brittney Griner skriver på sin Instagram-profil, at hun forlod et militærhospital i Texas fredag og nu endelig er vendt hjem.

'Det føles så godt at være hjemme! De seneste ti måneder har været en kamp på alle måder. Jeg gravede dybt for at bevare min tro, og det var kærligheden fra så mange af jer, der hjalp mig med at holde mig i gang,' skriver Brittney Griner i et meget følelsesladet opslag på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Den dobbelte olympiske guldvinder og WNBA-basketballspiller, som blev løsladt i sidste uge i et fangebytte efter næsten 300 dage i russisk varetægt, begynder nu at kunne leve et normalt liv igen i USA.

I midten af februar blev 32-årige Griner tilbageholdt af russiske toldmyndigheder i en lufthavn uden for Moskva for besiddelse af cannabisolie.

Griner er blevet udleveret til USA, efter hun har siddet fængslet i Rusland siden februar. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Vis mere Griner er blevet udleveret til USA, efter hun har siddet fængslet i Rusland siden februar. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Efterfølgende sad hun fængslet i Rusland, indtil landet besluttede at løslade hende i et bytte med den berygtede russiske våbenhandler Viktor Bout.

Griner har, siden hun kom tilbage på amerikansk grund, opholdt sig på militærhospitalet Fort Sam Houston i San Antonio, Texas.

Hun har boet sammen med sin kone, Cherelle Griner, i en bolig ved militærhospitalet, men er nu endelig vendt hjem.

Brittney har måttet opholde sig her som konsekvens af den hårde periode i fængsel, hvor hun blandt andet har været indsat i en straffekoloni.

I Instagram-opslaget skriver hun, at hun nu skal til at nyde juledagene med familien. Griner slår dog også fast, at hun vender tilbage til WNBA og klubben Phoenix Mercury.

»Jeg vil også gøre en ting meget klar: Jeg har tænkt mig at spille basketball for Phoenix Mercury i denne sæson.«