En ukendt coronavariant holder også tirsdag en skolen lukket i Odense-forstaden Bellinge, da der kan være tale om den sydafrikanske variant omikron.

Rasmus Rask-Skolen holdt lukket mandag, efter skolens ledelse søndag blev gjort opmærksom på, at en elev på skolen var smittet med en ukendt coronavariant.

Mandag aften afventer Odense Kommune stadig at få svar på undersøgelsen af coronavarianten, og derfor holder skolen lukket, indtil der er nyt i sagen.

»Vi følger fortsat sundhedsmyndighedernes retningslinjer om, at nære kontakter samt deres nære kontakter skal isoleres og testes ved mistanke om en ukendt variant,« siger skoleder på Rasmus Rask-skolen, Lasse Sørensen, i en pressemeddelelse.

Han oplyser, at mange af medarbejderne har haft kontakt til en smittet i andet eller tredje led og derfor ikke kan møde op til undervisning.

»Vi er derfor nødt til at holde skolen lukket også i morgen, og indtil vi hører noget nyt,« siger Lasse Sørensen.

Sundhedsstyrelsen præsenterede mandag eftermiddag nye retningslinjer for at bremse smitten med covid-19-varianten omikron. Anbefalingen er nu, at både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter går i selvisolation og bliver PCR-testet på dag 1, 4, og 6.

»Det er selvfølgelig ærgerligt for børn og voksne, men det er nu engang en af de ting, vi kan gøre for at medvirke til at bryde smittekæderne. Som skole tager vi hånd om elevernes og forældrenes usikkerheder, indtil der er afklaring. Forældre skal holde øje med Aula, så snart vi ved noget, giver vi besked,« siger skolelederen.

To personer er indtil videre blevet konstateret smittet med den nye omikronvariant i Danmark.