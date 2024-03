Terrorforsker Magnus Ranstorp følger Islamisk Stat tæt.

»Det kan ske overalt i Europa,« siger han.

Fredag blev Rusland ramt af et stort terrorangreb, som Islamisk Stat står bag ifølge terrororganisationen selv. Og Frankrig har netop hævet sit trusselniveau til det højeste, fordi Islamisk Stat også har forsøgt at angribe der.

Der er grund til bekymring, vurderer terrorforskeren.

»Det kan inspirere andre. Du kan se en copycat-effekt,« siger Magnus Ranstorp, der er forskningsleder på Försvarshögskolan i Sverige.

»Og både Danmark og Sverige er nogle lande, som er blevet fremhævet på grund af koranafbrændinger.«

Terrorforsker Magnus Ranstorp. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Terrorforsker Magnus Ranstorp. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det er en undergruppe af Islamisk Stat ved navn Islamisk Stat-Khorasan med base i blandt andet Afghanistan, som har taget ansvaret for angrebet i Rusland. Det er en særligt aggressiv gruppe mennesker, fortæller Magnus Ranstorp.

»De har rigtig god propaganda. De har et magasin, der hedder 'Voice og Khorasan' og udkommer på 12 sprog. Og så har de en meget fremadrettet, offensiv operationel tilgang. De er meget fokuserede på at ramme deres fjender. Vesten, Rusland, Iran for eksempel.«

Også den danske terrorforsker Tore Hamming har luftet sin bekymring oven på terrorangrebet i Rusland:

»IS-K er den gruppe, der har fokuseret mest på Danmark i deres propaganda over det seneste år på grund af Paludan og koranafbrændingerne. De har flere gange haft Paludan i deres magasin og opfordret til angreb på Danmark. Jeg ville helt klart være bange, hvis jeg var Danmark. Ikke som individ, men som samfund,« siger han til TV 2.

Ifølge den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp er der tidligere blevet opsnappet terrorplaner mod det svenske konsulat i Istanbul i Tyrkiet fra Islamisk Stat-gruppen.

»De havde i starten af 2023 en plan om at storme det svenske konsulat i Istanbul. Så vidt jeg er orienteret, var der tale om den samme gruppe, som nu har taget ansvaret for angrebet i Rusland,« fortæller Magnus Ranstorp.

Fredagens terrorangreb i Rusland fandt sted i udkanten af Moskva. Terroristerne slog til mod et koncertsted. Over 130 mennesker blev dræbt, lyder meldingerne fra Rusland. Som motivation for angrebet nævnes, at Rusland har hjulpet det syriske regime med at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien.

Når det kommer til Frankrig er det også det forestående OL til sommer, der skaber behov for at hæve landets trusselniveau, vurderer Magnus Ranstorp:

»Ved at hæve trusselniveauet får militæret mulighed for at være mere til stede i gaderne i Paris.«

I Danmark er trusselniveauet ifølge Politiets Efterretningstjeneste fortsat på niveau fire ud af fem.

Ikke desto mindre er terrortruslen blevet større inden for niveau fire det seneste år, konkluderede den danske efterretningstjeneste i sidste uge. Det skyldes koranafbrændinger og konflikten mellem Hamas og Israel, der kan være med til at radikalisere og mobilisere folk.