Søndag eftermiddag var adskillige danskere ramt af et nedbrud på sundhedsportalerne Sundhed.dk og Min Sundhed-appen.

Grundet en strømafbrydelse hos en driftsleverandør kunne man ikke logge ind, og det skabte problemer, da man ikke kunne se sine coronatestsvar i lidt over en time.

En af dem, der fandt nedbruddet problematisk var Christina Serning og hendes 16-årige søn. De var netop ankommet til en restaurant, hvor de skulle spise en dejlig middag, men idet de skulle fremvise deres coronapas, tog deres aften en drejning.

»Da vi stod i døren og åbnede Sundhed.dk virkede det ikke. Og det er da ekstremt frustrerende, både for mig, men også for min søn, der havde glædet sig,« fortæller hun til B.T.

Christina Serning måtte tage hjem fra et restaurantbesøg, idet teknikken ikke virkede. Vis mere Christina Serning måtte tage hjem fra et restaurantbesøg, idet teknikken ikke virkede.

Christina Sernings søn lider af en række diagnoser, hvilket gør, at han ikke kan tilgå coronapasset på andre måder end via Sundhed.dk. Derfor fortæller hun også, at sådan en situation er ekstra problematisk, både for hende og for hendes søn.

»Min søn er et ADHD-barn, og derfor er det også bare ekstremt frustrerende for ham at være i, fordi han med det samme får følelsen af, at han ødelægger det for os andre, fordi det er hans coronapas, den er galt med,« fortæller Christina Serning til B.T.

Christina Sernings søn kunne ikke se sit coronapas søndag eftermiddag, og derfor kunne kan ikke komme på restaurant med sin familie. Foto: Privat Vis mere Christina Sernings søn kunne ikke se sit coronapas søndag eftermiddag, og derfor kunne kan ikke komme på restaurant med sin familie. Foto: Privat

På baggrund af nedbruddet måtte Christina Serning og hendes søn derfor sætte sig ind i bilen igen og køre hjem.

»Jeg synes, det er ekstremt dårlig stil, at de (Sundhed.dk, red.) ikke melder noget ud, og at man ikke kan komme i kontakt med nogen,« fortæller hun til B.T.

Christina Serning og hendes søn var dog langt fra de eneste, der oplevede frustration og uvished under Sundhed.dks nedbrud.

Mens det stod på modtog B.T. nemlig over 20 henvendelser fra læsere, som stod og skulle bruge deres testsvar. Heriblandt var også Louise Graae.

Hun er mor til en datter på 10 år, som ligeledes afventede testsvar, idet der er opstået et smitteudbrud i klassen, hvor 10 ud af 26 elever er konstateret smittet med coronavirus.

»Her til aften fik vi en sms om, at vores datters testresultat var klar, men da jeg loggede ind, var det utilgængeligt,« fortæller Louise Graae og fortsætter:



»Vi er ret afhængige af, at det virker. Det er jo afgørende for, hvordan vores dag i morgen kommer til at blive, og om vi kan sende vores datter i skole,« fortæller hun til B.T.

Sådan så det ud, hvis man søndag eftermiddag åbnede Min Sundhed-appen. Vis mere Sådan så det ud, hvis man søndag eftermiddag åbnede Min Sundhed-appen.

Ifølge Louise Graae er nedbruddet derfor ikke kun irriterende. Det giver nemlig også familien en utryg- og uvished, idet hverken hende eller hendes datter ved, om hun må dukke op på skolebænken mandag morgen.

Ligesom Christina Serning lyder tonerne fra Louise Graae derfor også på, at det ikke kan være rigtigt, at coronapasset skal forløbe på den måde, når der gang på gang er fejl med teknikken.

»Jeg synes virkelig, det er frustrerende, at det ikke fungerer, når vi ser de her stigende smittetal. Det er lidt vand på min mølle, og det giver bare en større uvished med det hele,« afslutter hun.

Sundhed.dk og den tilhørende app Min Sundhed var nede i tidsrummet 16.30 til 17.45.