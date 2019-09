Det er ikke alle, som er begejstrede for DR-programmet og seersuccesen 'Gift ved første blik'.

For sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen er det et dårligt og usympatisk program.

Det udstiller deltagerne og forsimpler menneskenaturen, men det er også et sygdomstegn på nogle problematiske tendenser i samfundet, mener hun.

»Programmet viser den moderne mands identitetskrise,« siger hun.

»Mange af mændene virker til at befinde sig i en rådvild tilstand, hvor de ikke ved, hvem de selv er, eller hvad kvinderne forventer af en mand.«

Et eksempel fra den nuværende sæson, der bliver sendt hver torsdag DR1, er parret Maja og Frederik, som på deres bryllupsrejse sidder tavse over for hinanden. Hun bestemmer og taler, og han følger med og er tavs.

»Det er kendetegnende for programmet, at det er kvinderne, som fører an, mens mændene virker passive og underlegne i relationerne,« tilføjer Sørine Gotfredsen.

»Det virker til, at mændene ikke rigtig ved, hvilken rolle de har.«

Kvinderne tager initiativerne, kræver mere og er mere kritiske, mens mændene har mistet både selvtillid og retning.

Samtidig ser Sørine Gotfredsen også, hvordan der mere generelt er sket et skred i magtforholdet mellem mænd og kvinder.

'Gift ved første blik' er blot en forsimpling af en tendens i samfundet, hvor mænd i stigende grad 'bliver kørt over af kvinderne', mener hun.

»Der er en tendens til, at nogle kvinder gerne vil ydmyge mænd. De har næsten en hævngerrig og nedladende måde at omtale det andet køn på.«

Senest bemærkede hun det i en voldsomt debatteret klumme fra litteraturanmelder Katherine Diez i Berlingske.

I en lettere humoristisk tone fremfører hun argumenter for, at det for en intelligent og belæst kvinde kan være svært at finde en mand at date i København.

I Sørine Gotfredsens optik er det et eksempel på, hvordan især veluddannede kvinder fra storbyen har et nedladende syn på det modsatte køn. Og det gavner ikke relationen mellem mænd og kvinder, forklarer hun.

»Katherine Diez satte ord på den tendens, fordi hun decimerer et menneskes værdi til at handle om intellektuel formåen. Det er primitivt.«

»Tidligere i historien har mænd netop skabt en del af fundamentet for deres magt ved at sige, at kvinder er ringere udstyret rent intellektuelt end mænd. Det er påfaldende, hvordan kvinder bruger samme middel i dag,« siger Sørine Gotfredsen.

I et opfølgende interview i Berlingske uddyber Katherine Diez sin klumme og forklarer, at det ikke er et spørgsmål om snobberi, men om præferencer. For hende er det ikke indkomst eller størrelsen på bilen, som betyder noget, men derimod bogreolen.

»Hvis ikke man har det fælles fodslag på det åndelige plan, hvorfor skal vi så sidde og drikke denne lortevin? Lige børn leger bedst, for helvede,« siger hun.

Selvom 'Gift ved første blik' ifølge sognepræsten i bund og grund er et dårligt program, så indrømmer hun samtidig, at det kan være underholdende. I aften ser hun derfor måske også med igen, men kun hvis der intet andet sker.