Søren Pind havde glædet sig til at komme på skiferie med familien.

Men rejsedagen er bestemt ikke gået efter planen – til den tidligere Venstre-profil og flerfoldige ministers store frustration.

Søren Pind og hans familie er nemlig nogle af de mange danskere, der er blevet ramt af massive forsinkelser i Københavns Lufthavn lørdag formiddag – på en dag hvor mange danskere er på vej på vinterferie.

Kaosset i lufthavnen skyldes, at personalet i SGH – som er et selskab under SAS, der håndterer flybagage – lørdag morgen gik til fagligt møde.

Fagforbundet 3F bekræfter over for TV 2, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Og netop baggrunden for lufthavnskaosset er Søren Pind med egne ord 'rasende over'.

»Det er ren chikane at lave en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse lige nu, hvor det rammer så mange almindelige mennesker,« siger han over telefonen fra lufthavnen.

På Twitter har Søren Pind løbende skrevet om sin utilfredshed med situationen. Du kan læse to af hans tweets fra lufthavnen her i artiklen.

For helvede! Vi bliver sendt afsted uden bagage @SAS virkelig ringe service! Det er overladt til passagerne selv at håndtere. Lorte 3F — Søren Pind (@sorenpind) February 12, 2022

»Inflationen stiger. Energipriserne er på himmelflugt. Russerne truer os. Og 3F'ere strejker. Vi er tilbage i 1970erne,« filføjer han tørt med en henvisning til, hvad der rører sig i samfundet og den store verden netop nu.

Søren Pind havde planlagt at tage af sted tidligt om morgenen, så han og familien kunne få sne under skiene allerede til eftermiddag. Noget den tidligere V-profil havde glædet sig til.

Men det kommer ikke til at ske.

For det skulle vise sig, at arbejdsnedlæggelsen ikke var den eneste udfordring, Søren Pinds fly blev ramt af denne lørdag morgen.

Dagens mest groteske? At kigge på vores bagage på vognen og ikke måtte laste den selv. Tak til @sas og @3_fagforening for at efterlade min blodtryksmedicin i Kastrup. For det er ellers højt nok. — Søren Pind (@sorenpind) February 12, 2022

»Nu er vores fly også blevet aflyst på grund af materiel skade. Vores bagage er også blevet væk,« siger Søren Pind.

Den seneste besked, han har fået, er, at flyet afgår sidst på eftermiddagen – men Søren Pind forventer ikke, at bagagen kommer med sydpå.

I hvert fald ikke i første omgang.