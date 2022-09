Lyt til artiklen

Sushirestauranten Saichi Sushi i Aarhus har flere gange været i fokus hos Fødevarestyrelsen.

Seneste kontrolbesøg var i begyndelsen af august, og noget tyder på, at den ellers populære restaurant er løbet ind i store problemer.

I hvert fald har dørene været låst hos restauranten i Jægergårdsgade lige siden. Det skriver Aarhus Stiftidende.

På hjemmesiden lyder det, at restauranten er ved at renovere lokalerne.

'Vi er rigtig glade for, at du har fundet din vej hertil, men vi er knap så glade for at meddele, at vi på nuværende tidspunkt er i gang med en større renovation af vores lokaler på Jægergårdsgade 81.'

Dog vidner restaurantens kontrolrapport om, at der har været en del udfordringer.

Tilbage i december sidste år resulterede besøg fra Fødevarestyrelsen i, at Saichi Sushi fik en sur smiley og bøder på tilsammen 20.000 kroner.

Ved kontrolbesøget viste det sig nemlig, at restauranten, som blandt andet er kendt for deres all-you-can-eat sushi, havde store problemer med rengøringen – både i køkkenet og på lageret.

Dengang begrundede restaurantmanageren Helene Madsen til B.T. den manglende rengøring med, at de for kort tid siden fik en ny køkkenchef, som ikke har haft styr på, hvad der skulle gøres rent.

Ny køkkenchef eller ej. Rengøringen er ikke blevet bedre med tiden, fastslår Fødevarestyrelsen.

4. august fandt Fødevarestyrelsen nemlig ekskrementer fra skadedyr i forbindelse med en kontrol. Og fem dage senere blev der fulgt op på forbud fra forrige kontrolbesøg.

Her blev følgende konstateret:

'Der ligger 30-40 ekskrementer og der er en fæl lugt bag køleskabet. Ligeledes er virksomheden ikke rengjort og desinficeret, efter at skadedyrsbekæmper har været i gang med skadedyrsbekæmpelse, der ligger gamle produktrester langs kanter på gulvet bag ved køledisk til fisk i den side med opvasker.'

Til rapporten havde Saichi Sushi følgende bemærkning: 'Vi har brug for hjælp til, hvad vi skal gøre.'

B.T. har kontaktet sushirestauranten, men de har i skrivende stund ikke svaret på henvendelsen.