Ingen sikkerhed for sol og lunt badevand, men risiko for regn og blæst.

Så længe coronakrisen har lukket al flytrafik, må danskere med lyst til charterferier blive her i landet. Og debatten raser nu over, hvad der sker med flypriserne, når coronakrisen er overstået.

Dansk Industri varsler, at det bliver dobbelt så dyrt at flyve, når flytrafikken åbner op igen.

Men de argumenter køber den tidligere Venstre-profil, Søren Pind, slet ikke.

Tidligere profil i Venstre, Søren Pind, kan ikke forstå argumenterne fra Dansk Industri for, hvorfor flypriserne vil stige, når coronakrisen er afsluttet, og flyselskaberne igen må begynde at flyve. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg tror grundlæggende ikke, jeg forstår synspunktet. Hvis der kommer masser af konkurser, kommer der masser af billige flyvemaskiner til salg. Og masser af arbejdsløse piloter og kabinepersonale. Hvordan kan det nogensinde medføre dyrere billetter?,« spørger Søren Pind i et indlæg på Facebook.

Men hvad er grundene til, at flypriserne vil blive fordoblet?

B.T. har kontaktet Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri og repræsentant for Brancheforeningen Dansk Luftfart.

Michael Svane, ​hvad er dit hovedargument for, at flypriserne bliver dobbelt så dyre som før coronakrisen?

Michael Svane er branchedirektør i Dansk Indstri og repræsentant for Brancheforeningen Dansk Luftfart. Han vurderer, at prisen for flybilletter meget vel fordobles efter coronakrisen.

»Jamen det er for det første, at vi vurderer, at der er markant mindre efterspørgsel efter at komme ud at rejse det første stykke tid, og vi vil se markant fald i udbud af flyruter. Det betyder kapaciteten må indpasses,« svarer han.

Michael Svanes konklusionen er da også klar.

»Det vil sige færre fly og færre flyafgange, og det fører til højere priser,« siger han.

Michael Svane, kan det ikke have den modsatte effekt, så flyselskaberne er nødt til at tilbyde lidt billigere flyrejser for at få flere til at købe billetter?

Er du klar til at betale dobbelt så meget for en flybillet, som den kostede før coronakrisen?

»Jo, jo. Men hvis man nu kender lidt til luftfartsindustrien, så kan man sige, at de har haft meget hård tid. Det vil sige mange af dem, vil stå med statsstøtte, der skal tilbagebetales,« siger han og tilføjer:

»Økonomien hos luftfartselskaberne vil generelt ikke være til at sælge billige flybilletter. Nej, det vil være at få højere pris for sine produkter. Det er det, vi kommer til at se.«

Om Søren Pind eller Dansk Industri får ret, må tiden vise.

»Hvis det viser sig at gå den anden vej, hvor flypriserne falder, vil passagerne sikkert være glade for det. Men vi ser ikke, det vil gå den vej,« siger Michael Svane.