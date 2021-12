»Jeg kunne slet ikke forstå det. Det kan ikke have sin rigtighed, og jeg er simpelthen så ked af det.«

Ordene kommer fra Karen Banke Petersen, efter hun onsdag eftermiddag havde besøgt sin lokale Meny i Sorø.

»Jeg havde lige hjulpet en ældre dame med at handle, og så skulle jeg tjekke min søns lottokupon i kiosken. Her står en grønlandsk kvinde, som jeg ikke kendte i forvejen,« fortsætter Karen Banke Petersen.

Og netop detaljen om kvindens ophav er i denne forbindelse afgørende. For Karen Banke Petersen er selv grønlænder og ikke mindst formand for foreningen Mentor Immanuel, som hjælper grønlændere i Danmark, der har behov for det.

»Jeg blev så glad for, at det var en grønlandsk kvinde. Jeg fortalte hende, at jeg gerne ville forny lottosedlen, og så snakkede vi en lille smule grønlandsk sammen,« fortsætter Karen Banke Petersen.

Men det blev tilsyneladende for meget for en af den grønlandske ekspedients kolleger.

»Mens vi står og taler, kommer der en anden kvinde hen og visker hende i øret, at hun ikke må tale grønlandsk, og det kunne jeg selvfølgelig ikke forstå. Jeg spurgte: 'Hvad? Det kan du da ikke mene.' Men det måtte vi altså ikke,« forklarer Karen Banke Petersen.

Det fik hende til at forlange at tale med den butikschefen, men her blev Karen Banke Petersen efter eget udsagn mødt af en mand, der tilsyneladende var ligeglad.

»Efterfølgende kom kvinden, der havde sagt, at vi ikke måtte tale grønlandsk. Jeg forklarede hende, at jeg undrede mig, mens jeg optog det på Facebook Live.«

Karen Banke Petersens livesending er blevet delt og kommenteret heftigt på Facebook. På videoen kan man ikke se den pågældende kvinde, men hun fastholder over for Karen Banke Petersen, at hendes grønlandske kollega ikke må tale grønlandsk til kunderne.

»Vi kan ikke gøre det i en butik, hvor vi står som ekspedienter,« lyder det blandt andet fra den kvindelige Meny-ekspedient, inden hun gentagne gange beklager, hvis hun er kommet til at fornærme Karen Banke Petersen.

B.T. har været i kontakt med Dagrofa, der ejer Meny. De har sendt følgende skriftlige udtalelse fra Mette Ehlers, købmand i Meny Sorø.

»Det er en ærgerlig situation, som vi ikke har oplevet før. Der er tale om en medarbejder, som ikke ønsker, at der bliver talt grønlandsk og handler på egen hånd. Vi har taget en alvorlig snak med medarbejderen og indskærpet, at dette ikke må ske igen. Det er vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt.«