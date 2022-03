»Uacceptabelt«, »forfærdeligt« og »dybt utilfredsstillende«.

Fra begge fløje i Folketinget raser politikerne over den måde, som Lægerne Saxe og Bennett på Amager gang på gang afviste at hjælpe kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen.

Talrige gange ringede hun til lægerne, uden at få hjælp. Alligevel indberettede lægerne i 2020 hendes i alt 23 telefonopkald til Region Hovedstaden som egentlige konsultationer.

Det betød, at Lægerne Saxe og Bennett fik overhørt penge fra skatteyderne for hvert af den kræftsyge kvindes forgæves opkald.

Kræftsyge Dunja Fogelberg Hansen var den første kræftpatient, der fortalte om den lange ventetid under coronarestriktionerne. 11 gange forsøgte hun forgæves sidste forår at blive set af egen læge, men da det endelig skete, havde hendes lungekræft spredt sig.

Pengene for de 23 opkald skal lægehuset nu betale tilbage til Region Hovedstaden.

»Det er helt åbenlyst, at det er dybt utilfredsstillende. Tænk, at Dunja skulle gennem sådan en kamp, hvor hun bliver afvist så mange gange, og alligevel fakturerer lægen opkaldene til Region Hovedstaden som konsultationer,« siger Peder Hvelplund, der er Enhedslistens sundhedsordfører.

Han bider mærke i, at det kun er, fordi Dunja Fogleberg Hansen har klaget, at Region Hovedstaden overhovedet opdager, at det konkrete lægehus slet ikke har udført de konsultationer, de har bedt statskassen om at betale.

Peder Hvelplund vil nu have sundhedsminister Magnus Heunicke på banen.

Rød og blå blok har nye spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke.

»Det er jo kun igennem Dunjas ihærdighed, at vi får afdækket det her. Derfor har jeg tænkt mig at tage det op med sundhedsministeren for at se, om der kan gøres mere for at undgå, at praktiserende læger overfakturerer til regionen på den måde, som det er sket her,« siger Peder Hvelplund.

SF er enig:

»Jeg er så træt af læger, der hæver uretmæssige honorarer. Regionen har meget ringe muligheder for at tjekke, om lægen har lavet det, som han tager betaling for. Betaling beror i høj grad på tillid,« siger Kirsten Normann Andersen, der er SFs sundhedsordfører.

Også blå blok vil have svar fra ministeren.

»Det er en helt igennem forfærdelig og tragisk sag, som ganske enkelt ikke må ske. Vi må have Magnus Heunicke på banen, så han kan redegøre for, hvordan vi kan minimere risikoen for den slags i fremtiden,« siger Martin Geertsen, der er Venstres sundhedsordfører og tilføjer:

»Jeg forestiller mig, at vi i hvert fald skal have mere åbenhed om konsultationer hos lægen, så man son patient får en kvittering, når man er blevet undersøgt eller behandlet.”

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti følger trop:

»Som I beskriver det, er det regulær svindel og det er naturligvis uacceptabelt. Ministeren bør kunne svare på hvordan det sikres, at det ikke sker,« siger Jens Henrik Thulesen, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.

B.T. har bedt Magnus Heunicke redegøre for sin holdning til, at lægerne i sagen om kræftsyge Dunja får betaling for konsultationer, de slet ikke har lavet.

»Jeg er nødt til at undersøge sagen til bunds, inden jeg kan kommentere på den,« siger sundhedsministeren.

Lægerne Saxe og Bennett har klart sagt, at de ikke vil udtale sig,