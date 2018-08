For lidt eller for mange. Når det gælder kulhydrater er begge dele et problem, viser et nyt studie, som netop er udgivet i det anerkendte videnskabelig tidskrift The Lancet. Især kulhydratfattige kure, hvor man skærer helt ned på brød, ris, pasta og frugt, og i stedet spiser mere protein og fedt, har de senere år været et hit.

»Vores forskning viser imidlertid ,at lowcarb-kure baseret på animalsk fedt kan knyttes til en øget risiko for kortere levetid og burde derfor frarådes,« siger forskeren bag studiet Sara Seidelmann ved Brigham and Women's Hospital i Boston ifølge TV2 Norge.

Det gælder f.eks. kure som den populære LCHF, hvor kulhydrat især skiftes ud med fedt, samt palæo, hvor proteiner udgør en stor andel.

25 års data fra i alt 12.428 mænd og kvinder danner grundlag for studiet, som derfor er ret omfattende. Deltagerne har løbet svaret på, hvad og hvor meget de spiser – ligesom dødsfald i løbet af de 25 år er blevet registreret.

Dem, der fik ca. 50-55 pct. af deres energi fra kulhydrater, levede i gennemsnit fire år længere, end dem, der fik under 40 pct. af deres energi fra kulhydrater.

Fakta De 10 kostråd Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

Spis frugt og mange grønsager

Spis mere fisk

Vælg fuldkorn

Vælg magert kød og kødpålæg

Vælg magre mejeriprodukter

Spis mindre mættet fedt

Spis mad med mindre salt

Spis mindre sukker

Drik vand Kilder: Sundhedsstyrelsen

Men for meget kulhydrat ser også ud til at have en negativ effekt på sundheden. I hvert fald levede dem, der fik 70 pct. eller mere af deres energi fra kulhydrater, et år kortere, end dem der fulgte den gyldne middelvej.

Vil man endelig skære ned på kulhydraterne, kan der være rigtig god grund til at skifte dem ud med proteiner og fedt fra planternes verden f.eks. bælgfrugter og avocado. De plantebaserede proteiner og fedtkilder har nemlig ikke samme negative effekt som protein og fedt, der kommer fra dyr.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man højest får 32-33 pct. af energien fra fedt, 45-60 pct. bør kommer fra kulhydrater og 10-20 pct. fra protein. Alkohol bør ikke overstige 5 pct. Derudover bør kulhydraterne især komme fra fuldkornsprodukter, grøntsager og frugt.