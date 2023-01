Lyt til artiklen

Nordlys i Nordnorge eller en overnatning på ishotel i Kiruna.

Det er livslange drømme, som nu kan blive til virkelighed for en pensionist fra Nordsjælland.

Hun har nemlig lige vundet en million kroner i Lotto.

»Der åbner sig utroligt mange muligheder for mig nu,« siger den anonyme, men meget lykkelige vinder i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Da gevinsten var en realitet, gik hun straks i gang med at lægge planer for, hvordan hun kan udleve sine drømme.

»Det er helt uvirkeligt, men lige pludselig kan mange af de drømme, jeg har haft gennem mange år, blive en realitet,« siger hun og tilføjer:

»Vi har snakket om at tage til Nordnorge for at se nordlys. Det har jeg kun oplevet i tv. Eller måske skal vi tage op for at overnatte på ishotellet oppe ved Kiruna om vinteren. Jeg har kun været der om sommeren. Så kunne jeg også tage en tur på snescooter, det kunne være fedt.«

I det hele taget er oplevelser nøgleordet for lottovinderen, som Danske Spil kalder »en ældre kvinde.«

»Jeg ved jo godt, at jeg skal nyde det. Det kan godt være, at jeg er gammel på papiret, og at min krop er gammel, men jeg er ikke gammel af sind. Der er jeg stadig 18 år – og så læg lige 10 år til, når vi taler om fornuften.«

»Jeg har mange vilde planer og skøre ideer,« siger hun.

Der er dog også mere praktiske ting på ønskelisten, når millionen skal formøbles.

En ny varmepumpe til huset og en luksusbil i garagen.

»Den (bilen, red.) er ikke synderligt gammel, men nu vil jeg have lidt luksus. Mine brødre har mobbet mig i så mange år med mine biler, så nu kan jeg drille dem med den fede bil, jeg kan købe.«

Også skal hendes have også mærke, at der er kommet penge på matriklen.

»Jeg vil hyre en gartner til min forhave, og så sidde og drikke kaffe og kigge på, at han arbejder,« lyder det fra den nybagte millionær.