Ved første øjesyn ligner lægeklinikken på Vesterbro en helt almindelige praksis. Det sterile gråhvide lokale er pyntet med spraglet kunst, radioen spiller musik, og på bordet i venteværelset kan man få en kop the eller kaffe.

Men kigger man godt efter, er klinikken alligevel en smule anderledes.

I den nye Caritas Klinik er sygesikringsscanneren slukket, man kan ikke bestille tid, og den såkaldte værtinde står klar i døren til at tage ekstra godt imod dig, når du kommer op ad trappen. – Og vigtigst af alt, så er der ingen tidsbegrænsning på konsultationen.

»Vi henvender os til medborgere, som ikke kun har helbredet som deres udfordring. Det er udsatte mennesker, der på den ene eller anden måde har det svært, og vi tager den tid, der er nødvendig, for de skal også kunne komme til lægen,« siger Karsten Thielen, der er aftenens frivillige læge i klinikken.

Karsten Thieler er normalt læge på Holbæk Sygehus, men nogle tirsdage er han frivillig i Caritas Klinikken. Foto: B.T. Vis mere Karsten Thieler er normalt læge på Holbæk Sygehus, men nogle tirsdage er han frivillig i Caritas Klinikken. Foto: B.T.

Typisk er patienterne migranter og hjemløse fra København, men det kan også være mennesker, der er udsatte på andre måder.

Mennesker, for hvem det ifølge dr. Karsten er afgørende, at de kan dukke op, når de har overskuddet til det.

»Der er en gruppe mennesker i vores samfund, der ikke kan håndtere de basale krav, som sundhedsvæsenet stiller. Hvor det at holde reglerne for en tidsaftale kan være svært. Kommer man ikke, så får man en ny tid, og her tænker nogle nok, at så kan man lige så godt lade være.«

Klinikken har åbent fra 17-20 hver tirsdag, og da B.T. besøger klinikken, ringer den første patient på kun et par minutter efter åbningen.

Hun opgiver navn samt lægelige problemstilling til værtinden og tager derefter plads i venteværelset og venter på, det bliver hendes tur.

Løbende kommer der flere patienter til, og ophober der sig den mindste ventetid, er værtinden på dupperne.

»Er det o.k., du lige venter ti minutter?« spørger værtinden, der i al stilfærdighed også bytter rundt på patienternes rækkefølge, hvis hun vurderer, at enkelte patienter ikke er i stand til at vente.

Og man kan komme med alt. For Caritas Klinikken lejer sig ind ved Vesterbro Familielæger i de normalt lukkede aftentimer og har derfor alle remedier, der er nødvendige for at tage sig af patienter.

»Ideen er, at det skal fungere som en helt almindelig praksis. Folk kommer med akutte problemstillinger, der giver gener, det kan være åndedrætsbesvær eller blærebetændelse. Men også gravide og mennesker med psykiske udfordringer kommer. Nogle gange også pårørende til personer, der ikke kan finde ud af at komme afsted til lægen,« siger Karsten Thielen.

Klinikken slog dørene op i september sidste år og er en af de første af sin slags. Lige nu har den kun åbent en gang om ugen, men håber på at udvide til flere dage og eventuelt flere læger pr. gang, når borgerne bliver mere bekendt med klinikken.

For på en sådan tirsdag aften, hvor B.T. er på besøg, kommer der i alt seks besøgende, hvilket er et flot fremmøde sammenlignet med andre dage.

»Jeg håber, vi på sigt kan hjælpe flere, når vores kendskab når bredere ud,« siger Karsten Thielen.