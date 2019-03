Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



New Zealand forbyder salg af flere våbentyper efter angreb

New Zealand forbyder al salg af semiautomatiske rifler, oplyser premierminister Jacinda Ardern. Forbuddet kommer efter fredagens blodige angreb på to moskéer i Christchurch, hvor 50 mennesker blev dræbt. Allerede mandag meddelte Ardern, at regeringen var nået til enighed om at stramme våbenloven.

Læs mere her

Foto: WILLIAM WEST Vis mere Foto: WILLIAM WEST



May vil ikke skubbe brexit længere end til 30. juni

Premierminister Theresa May har anmodet EU om en udskydelse af brexit fra 29. marts til 30. juni. Der er blandt EU-landene dog kun vilje til at udskyde brexit, hvis May får godkendt skilsmisseaftalen med EU i London først. EU's regeringschefer skal afgøre exitdatoen på et topmøde i Bruxelles torsdag og fredag.

Læs mere her

Theresa May vil ikke udskyde brexit længere end til 30. juni, siger hun. Foto: JONATHAN BRADY Vis mere Theresa May vil ikke udskyde brexit længere end til 30. juni, siger hun. Foto: JONATHAN BRADY

Vestager er officielt kandidat til topposter i EU

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er i spil til en af de store EU-poster, heriblandt posten som formand for EU-Kommissionen. Det fortæller hun til Politiken. Vestager vil dog ikke kommentere sine muligheder for at få et af topjobbene.

Læs mere her

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager bekræfter, at hun er med på holdet af kandidater, der kæmper om en ny toppost i EU. (Arkivfoto) Foto: YVES HERMAN Vis mere Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager bekræfter, at hun er med på holdet af kandidater, der kæmper om en ny toppost i EU. (Arkivfoto) Foto: YVES HERMAN

Dansk moské knyttet til kritiseret islamisk organisation

Den københavnske Imam Ali Moskeen har tætte forbindelser til en moské i Hamburg. Ifølge den tyske efterretningstjeneste Verfassungsschutz spreder den tyske moské propaganda til fordel for det iranske præstestyre, skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Ifølge den tyske efterretningstjeneste er en kontroversiel moské i Hamborg et instrument for den iranske statsledelse. Nu viser det sig, at den danske Imam Ali Moskeen (foto) ifølge sine egne vedtægter skal overdrage alle sine bygninger til moskéen i Hamborg den dag, den selv bliver opløst. De tyske politikere advarer: Det skal den danske regering tage særdeles alvorligt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ifølge den tyske efterretningstjeneste er en kontroversiel moské i Hamborg et instrument for den iranske statsledelse. Nu viser det sig, at den danske Imam Ali Moskeen (foto) ifølge sine egne vedtægter skal overdrage alle sine bygninger til moskéen i Hamborg den dag, den selv bliver opløst. De tyske politikere advarer: Det skal den danske regering tage særdeles alvorligt. Foto: Bax Lindhardt

For få besætter dyre psykiatripladser for særligt farlige

Siden foråret 2018 har landets kommuner brugt millioner af kroner på særlige pladser målrettet farlige psykisk syge patienter. Men 52 ud af 125 senge står fortsat ubrugte hen. Det skal en ny lov nu ændre på, skriver Jyllands-Posten.

Læs mere her

Boeing er i gang med at udvikle ny software til ulykkesfly

Den amerikanske flyproducent Boeing er ved at udvikle en ny software til Boeings 737 MAX-fly, oplyser de føderale luftfartsmyndigheder, FAA. Meldingen kommer efter to dødelige styrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

Læs mere her

Trump erklærer snart IS' sidste Syrien-enklave befriet

Islamisk Stats (IS) sidste enklave i Syrien vil blive befriet "i aften" (amerikansk tid), siger USA's præsident, Donald Trump. IS er stort set besejret i Syrien. Gruppen er trængt tilbage til et sidste lille landområde i Baghouz.

Læs mere her

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

Irans øverste leder slår alarm over svigtende økonomi

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, slår i en tale til nationen alarm over landets stadigt forværrende økonomi. Irans økonomiske problemer er senest blevet forstærket af USA's beslutning i maj sidste år om at udtræde af atomaftalen.

Læs mere her

Regeringen i Nicaragua vil løslade 700 fængslede demonstranter

Regeringen i Nicaragua er gået med til at løslade over 700 fængslede demonstranter mod at genoptage planlagte fredsforhandlinger mellem regeringen og oppositionen.

Læs mere her