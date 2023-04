Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, indtræder som fungerende formand.

Det oplyser FH til B.T.

Morten Skov Christiansen vil fungere som formand, mens Lizette Risgaard er på selvbetalt orlov.

En orlov, der træder i kraft med øjeblik virkning. Det bekræfter FH over for B.T.

Samtidig understreger FH, at Lizette Risgaard ikke er blevet »presset på orlov,« men at det har været hendes eget ønske.

»Jeg kan konstatere, at flere af jer enten har haft eller har møder med jeres organisationer, og at flere af jer allerede har meddelt, at I ikke venter på resultatet af undersøgelsen, som vi ellers aftalte på FU – mødet i mores, skriver Lizette Risgaard i en mail, som TV 2 er i besiddelse af.

Lizette Risgaard har tidligere i dag ikke ønsket at forholde sig til spørgsmålet om orlov, men mente, at hun kunne fortsætte som formand.

Det er på trods af, at flere medlemsforbund har udtrykt mistillid til hende. Senest har Danmarks Lærerforeningen opfordret Lizette Risgaard til at træde tilbage som formand.

Det sker efter Berlingske og Ekstra Bladet har kunnet fortælle om flere anklager om upassende adfærd mod Lizette Risgaard.

Hun beklager på et pressemøde, hvis nogen har følt sig krænket.

Fredag aften er det også blevet meldt ud, at Lizette Ridgaard ikke kommer til at holde tale 1. maj til arbejdernes internationale kampdag.

