Danmarks Lærerforening opfordrer formanden af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, til at gå af.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse fredag aften.

Den kommer efter, at flere mænd i Berlingske og Ekstra Bladet er stået frem med anklager om upassende adfærd fra Lizette Risgaard.

Formanden for Danmarks Lærerforening forklarer, at den adfærd Lizette Risgaard har udvist er »uforening« med at være formand for FH.

»Derfor har vi i Danmarks Lærerforening ikke længere tillid til Lizette Risgaard som formand og opfordrer hende til at trække sig,« siger han og fortsætter:

»Jeg er rystet, skuffet og vred over de historier, der er kommet frem. Vores fornemmeste opgave i fagforeningerne er at sikre, at medlemmerne kan gå trygt på arbejde.«

Sent fredag aften har Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse været samlet for at diskutere sagen.

Her er en samlet hovedbestyrelse blevet enige om at trække støtten, og at man skal til bunds i de her sager om grænseoverskridende adfærd.

Danmarks Lærerforening er det fjerde medlemsforbund, som trækker støtten til FH's formand.

HK har fredag aften meldt ud, at man overvejer en ekstraordinær kongres, hvor det eneste punkt på dagsordenen vil være Lizette Risgaards fremtid på posten.

Senest har Lizette Risgaard meldt ud, at hun går på orlov indtil advokatundersøgelsen er færdig, skriver TV 2.

