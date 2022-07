Lyt til artiklen

1. august flytter Zenia Kornum og datteren Kasia i telt på en campingplads udenfor byen.

De har nemlig ikke længere råd til at blive boende i deres lejebolig på grund af prisstigningerne:

»Hovedårsagen er gaspriserne og elpriserne, hvor vi er steget fra omkring 3.000-3.500 hver tredje måned til cirka 9.000 kroner,« forklarer moren, som er førtidspensionist og bor alene med sin 13-årige datter i Stenlille.

Zenia Kornum så sig derfor nødsaget til at opsige sin lejebolig for knap tre måneder siden, og måtte derefter afsøge andre muligheder.

»Mange boliger i Sorø Kommune er opvarmet med gas, og jeg har heller ikke råd til indskud,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan søge om pengene hos kommunen, men der er ventetid på fire til otte uger, så nu flytter vi i telt,« siger hun og fortæller, at hun er bekymret for, om de finder noget, inden vi går ind i en koldere efterårssæson.

Zenia Kornum er førtidspensionist efter hun i en ulykke pådrog sig kronisk hjernerystelse, en kronisk smertesygdom, en ødelagt hofte og to diskusprolapser. Foto: Privat Vis mere Zenia Kornum er førtidspensionist efter hun i en ulykke pådrog sig kronisk hjernerystelse, en kronisk smertesygdom, en ødelagt hofte og to diskusprolapser. Foto: Privat

Zenia Kornum og datteren havde før prisstigningerne cirka 3.000 kroner til mad og diverse efter huslejen var betalt.

I dag står de nu med mere end 1.000 kroner i minus hver måned, fortæller Zenia.

»Vi levede ikke luksus, men jeg kunne sagtens klare mig selv,« siger hun og fortsætter:

»Før dagligvarer steg i pris kunne jeg nå langt for 100 kroner. Det kan jeg ikke i dag.«

Campingpladsen, som Zenia og Kasia flytter ind på, havde egentlig ikke nogle ledige pladser, men heldigvis fandt campingpladsen en ledig plads til moren og datteren.

»Vi tager det med et smil på løben og gør det så godt vi kan,« fortæller moren og siger, at datteren tog pænt imod nyheden om flytningen:

»Min datter siger, at hun trods alt kommer hjem til pool og hoppeborg hver dag.«

Men pladsen er ikke just meget billigere end lejeboligen, hvor Zenia betalte 6.600 i husleje med vand, men uden el og gas.

På campingpladsen skal de nemlig betale 5.800 om måneden for en teltplads med strøm og adgang til bade og køkken. Man må dog ikke have registreret adresse på en campingplads.

Zenia Kornum ejer også en bil, men denne kan hun ikke være foruden, fordi hun på grund af skader ikke kan gå længere distancer.

»Ved at stille mig frem håber jeg på, at magtfulde mennesker får øjnene op for, at der er konsekvenser. Og jeg ved, vi ikke er de eneste.«