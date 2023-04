Lyt til artiklen

Kæmpe villaer, swimmingpools og millionløn. Det lyder som et fatamorgana for de fleste og måske især de ansatte i Forsvaret herhjemme.

Man har nemlig tidligere på året kunnet læse om kummerlige forhold på kasernerne rundt om i landet. Men for dem i Forsvaret, der tager turen over Atlanten og lader sig udstationere i USA, er forholdene nogle helt andre.

Det skriver TV 2.

En aktindsigt viser nemlig, at to officerer fra det danske forsvar, der er udstationeret i USA, er blevet indkvarteret i villaer i millionklassen. Ud over den favorable boligsituationen kan de to officerer hæve intet mindre end henholdsvis 1,2 og 1,4 millioner kroner om året i løn.

Og det giver da også løftede øjenbryn hos fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

»Vi bliver nødt til at forholde os til det politisk, for det er selvfølgelig klart, at når man sammenligner med, at der er kaserner i Danmark, der næsten ikke engang kan få skiftet et vindue, eller der kan være skimmelsvamp, så står det selvfølgelig og skriger lidt til himlen,« siger han til mediet.

Adspurgt om de tilsyneladende lukrative forhold siger en af de to omtalte officerer, at de ikke lever i sus og dus, og at det i øvrigt er ganske besværligt at rekruttere folk til at være i USA.