I et TV 2-indslag bliver den nordjyske by Sæby fremstillet som en 'spøgelsesby', og det har vakt stor utilfredshed blandt de lokale i byen.

»De sabler os jo ned, og det har vi ikke brug for,« lyder det fra Jette Johansen, der er indehaver af tre tøjbutikker i byen og er formand for Sæby Handel.

Torsdag udgav TV 2 en artikel, hvori der fremgår billeder af byens tomme handelstorv. Samtidig omtales den nordjyske turistby som en spøgelsesby.

Og det er særligt det sidstnævnte, der har fået formanden til at tage bladet fra munden. For Sæby er langt fra en spøgelsesby, lyder det fra Jette Johansen.

Jette Johansen driver tre tøjbutikker i Sæby og er formand for Sæby Handel. Foto: Privatfoto Vis mere Jette Johansen driver tre tøjbutikker i Sæby og er formand for Sæby Handel. Foto: Privatfoto

»Jeg er stærkt utilfreds med, at man går ud på vores torv torsdag klokken 10. Det er jo logik for burhøns, at der næsten ikke vil være nogle mennesker,« siger Jette Johansen og fortsætter:

»Det giver et misvisende billede af vores by, og det er jeg mega træt og ked af.«

For forretningerne i byen er juli normalt en måned, hvor der bliver omsat for mange penge. Men i år har det regnfulde vejr og den lave kurs på svenske og norske kroner spændt ben for butikkernes omsætning.

»Jeg kan godt se på mit budget, at kunderne køber mindre. Men så holder jeg fanen højt og forsøger på at lave flere online shoppe begivenheder for at holde gang i hjulene,« forklarer Jette Johansen.

Derfor er hun også utilfreds med vinklen på TV 2's indslag, der efterfølgende har skiftet ordlyd fra 'spøgelsesby' til 'turistby'.

»Hvis de ville vinkle så negativt og udstille byen som en spøgelsesby, så skulle de slet ikke være kommet. Vi er flere, som er virkelig frustreret over indslaget og ikke kan kende vores by i det,« siger Jette Johansen.

Men hvornår skal man så besøge byen for at få et mere retvisende billede? Det har Jette Johansen også et bud på.

»Hvis TV 2 var kommet klokken 16 samme dag, var der livemusik på torvet og cirka 100 mennesker kom for at hygge sig,« fortæller hun.

I lørdags var både lokale og turister samlet til grillpølser på Lanternen i Sæby. Foto: Jette Johansen Vis mere I lørdags var både lokale og turister samlet til grillpølser på Lanternen i Sæby. Foto: Jette Johansen

Dog anerkender Jette Johansen også, at der mangler turister sammenlignet med andre år.

»Jeg er ikke blåøjet. Vi ved jo alle godt, at turisterne ikke bruger så mange penge som før. Men vi lokale gør alt for at holde fanen højt for vores turister, og selvfølgelig også for de lokale, som altid bakker byen op. Det ville jeg ønske, at TV 2 havde sat mere fokus på,« slutter hun.

Ifølge Jette Johansen har det desuden været en god weekend med mange besøgende på torvet og i gågaden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden for tidsfristen.