De konservative i Sorø skyder nu med skarpt mod både oppositionens byrødder og pressen i sagen om Sorø-borgmester Gert Jørgensens brug af en ulovlig borgmesterkonto.

Det sker i et opsigtsvækkende debatindlæg på sn.dk med titlen 'Folkedomstol under lavmålet'.

Her går borgmesterens løjtnant på rådhuset, gruppeformanden Bo Christensen, i brechen for sin chef. Han mener, at borgmesteren er udsat for forfølgelse:

»Pressens, politikeres og enkelte borgeres hetz samt udokumenterede beskyldninger mod et imødekommende, troværdigt og ordentligt menneske som vores borgmester – er under lavmålet,« skriver han i debatindlægget.

Borgmester Gert Jørgensen er offer for en hetz, mener de konservative i Sorø. Foto: Anthon Unger Vis mere Borgmester Gert Jørgensen er offer for en hetz, mener de konservative i Sorø. Foto: Anthon Unger

Baggrunden for indlægget er de mange historier, som B.T. har skrevet om Gert Jørgensen det seneste år. Særligt om den ulovlige borgmesterkonto, som borgmesteren har delt flittigt ud af, siden han blev borgmester i 2014.

I alt er 142.000 kroner blevet brugt på blandt andet koncertbilleter til kommunens topfolk, drukfester i en brandmandsforening, ligesom Gert Jørgensen ulovligt har delt 5.000 kroner ud til henholdsvis en lokal bilforhandler og en forening, hvor han selv sad som kasserer.



Borgmesteren er også mistænkt for at have fået særbehandling i forbindelse med en privat byggesag.

En af dem, der har mærket den konservative vrede i byrådet, er Enhedslistens Bo Mouritzen. Blandt andet på et byrådsmøde den 3. april 2024, hvor han foreslog, at borgmesteren skulle politianmeldes for sin brug af den særlige borgmesterkonto.

»Borgmesterens gruppeformand (Bo Christensen, der har skrevet indlægget på sn.dk) beskyldte mig for at have lækket ting til B.T., og der må jeg bare sige, at vi ikke har lækket noget som helst. Alt hvad der er kommet frem i sagen er i øvrigt noget, som offentligheden har haft krav på at vide. Det har intet med hetz at gøre. Det er fordi, borgmesteren er desperat,« siger Bo Mouritzen og fortsætter:

»Borgmesteren har gennem lang tid været magtfuldkommen, og alle de dårlige sager betyder, at et flertal i byrådet ikke længere stoler på ham«.

Gert Jørgensen er – siden sagen begyndte at rulle i maj 2023 – blevet stækket parlamentarisk. Hans flertal er smuldret, og han ligger i åben krig med Nye Borgerliges Susanne Borggaard efter en tvist om en ulovlig afholdt generalforsamling i et lokalt forsyningsselskab.

Da Susanne Borggaard er tungen på vægtskålen på rådhuset, må borgmesteren fedte for arvefjenderne fra Socialdemokratiet, hvis han vil have et flertal.

Der er politisk ballade i Sorø efter de mange historier om borgmester Gert Jørgensen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er politisk ballade i Sorø efter de mange historier om borgmester Gert Jørgensen. Foto: Bax Lindhardt

»Det huer ikke borgmesteren, og de konservative er pressede. Ja, jeg vil kalde det en konservativ deroute. Men borgmesteren er selv skyld i det. Det er hverken hetz eller folkedomstol. Han skal bare have respekt for skatteborgernes penge, og det er slut med min støtte på grund af de mange dårlige sager,« siger Susanne Borggaard.

Den konservative gruppeformand, Bo Christensen, har ikke ønsket at kommentere sit debatindlæg på sn.dk.

Borgmester Gert Jørgensen er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Politikerne i Sorø afventer i øjeblikket en redegørelse fra Sorø Kommune i sagen, som også involverer kommunens revision. Den lander senere på foråret. Sorø Kommune har nu lukket den særlige borgmesterkonto og erkendt over for Ankestyrelsen, at kontoen har været problematisk.