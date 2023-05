Sagen om Sorø-borgmester Gert Jørgensens adgang til en lukrativ såkaldt borgmesterkonto udvikler sig nu.

I dag kan B.T. afsløre, at Gert Jørgensen i 2019 i sin egenskab af privatperson og kasserer i en forening sendte en faktura på 5.000 kroner til Sorø Kommune i 2019.

Dernæst udbetalte borgmester-Gert pengene til forenings-Gert fra sin borgmesterkonto.

Den opsigtsvækkende overførsel fremgår af en faktura, som B.T. har fået aktindsigt i hos Sorø Kommune. Det var foreningen 'Jul i Sorø anno 1953', der modtog pengene. Du kan se brevhovedet på fakturaen herunder, hvor det fremgår, at Gert Jørgensen er afsender på fakturaen.

Her er fakturaen, som afslører, at borgmester Gert Jørgensen har sendt en faktura til sig selv. Den er på 5000 kroner, og borgmesteren står som afsender i den røde ring til højre. Hans adresse og telefonnummer er streget ud. Vis mere Her er fakturaen, som afslører, at borgmester Gert Jørgensen har sendt en faktura til sig selv. Den er på 5000 kroner, og borgmesteren står som afsender i den røde ring til højre. Hans adresse og telefonnummer er streget ud.

Overførslen er ulovlig, mener to eksperter:

»Det er i klar strid med habilitetsreglerne, som slår fast, at man ikke må give penge til sig selv og ens nærmeste. Han skal erklære sig inhabil, og derfor er det ikke lovligt, at han giver sig selv penge. Han må overlade det til andre at bevilge pengene,« siger professor og forvaltningsekspert ved Roskilde Universitet Bent Greve.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing stemmer i:

»Borgmesteren er helt åbenlyst inhabil ift. at bevilge penge til en forening, hvor han sidder som kasserer,« siger Sten Bønsing.

Den nye sag kommer, efter at B.T. har kunnet afdække, at borgmesteren har brugt 142.000 kroner fra en lukrativ skatteyderbetalt borgmesterpulje til at give gaver, sponsorater og tilskud til lokale foreninger og firmaer.

Ifølge eksperter er kontoen ulovlig, og den er blandt andet blevet brugt til at købe koncertbilletter og middage til borgmesteren selv, kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner. Ifølge eksperter har borgmesteren dermed tørret en privat regning af på skatteyderne.

I den nye sag har borgmesteren doneret 5.000 kroner til foreningen ‘Jul i Sorø anno 1953’.

Kigger man i CVR-registret, er Gert Jørgensen kontaktperson for foreningen 'Jul i Sorø anno 1953’. Foreningen står for et lokalhistorisk hæfte om julen, der genudgives hvert år.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen har gennem en årrække haft adgang til en særlig borgmesterkonto, som han har brugt til at dele penge ud af. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Borgmester i Sorø Gert Jørgensen har gennem en årrække haft adgang til en særlig borgmesterkonto, som han har brugt til at dele penge ud af. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

B.T. fik fat i Gert Jørgensen, mens han var på vej til et udvalgsmøde onsdag.

I forhold til den her donation Jul i Sorø, hvor du selv er kasserer i foreningen. Er det ikke stærkt problematisk, at du bevilger 5.000 til en forening, hvor du selv er kasserer?

»Det er rigtigt, jeg afløste et tidligere kommunalbestyrelsesmedlem som medlem af den nye bestyrelse i den forbindelse, så er det også korrekt, at jeg har udstedt fakturaer med henblik på at tegne annoncer i Jul i Sorø, som man har gjorde de sidste 25, 30 og 40 år. Jeg mener ikke, at det er problematisk. Det siger professorerne også, at der ikke er noget problem ift. habilitet, og at jeg er medlem af Rotary (det er Rotary, der arrangerende de koncerter, borgmesteren har købt for 33.198 kroner, red). Og at jeg kan gå ind og påvirke det.«

Det mener de faktisk ikke. Du sidder i en central position som kasserer, og dermed mener de ikke, at du kan bevilge pengene til dig selv.

»Nej, men jeg har heller ikke bevilget dem. Jeg har sendt fakturaen frem til Sorø Kommune, og så ordnes det i vores administration... jeg ser ikke de her fakturaer, der bliver sendt, heller ikke dem fra Rotary. De bliver administreret i vores sekretariat, som sørger for, at de bliver betalt osv. Det er sådan, det foregår.«

Var det ikke lidt specielt at udfylde en faktura som privatperson, som du i princippet sender til sig selv?

»Nej, det var ikke som privatperson, det var på vegne af foreningen ‘Jul i Sorø anno 1953’, og det har jeg gjort siden, jeg blev sekretær for nogle år tilbage, så nej jeg synes ikke, det var mærkeligt.«

Det er din privatadresse, der står på fakturaen, du sendte til kommunen.

»Det er fordi, det er det job, jeg har ved siden af at være borgmester. Det er at være kasser, og det er ulønnet, og det er frivilligt, og det har jeg det godt med,« lyder det fra borgmesteren.

Den kommunale vagthund, Ankestyrelsen, har på baggrund af B.T.s artikler krævet en udtalelse fra Sorø Kommune i sagen om koncertbilletterne for 33.198 kroner.