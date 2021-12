Et smitteudbrud på Ingrid Jespersens gymnasieskole har ført til, at alle elever i 3. g nu er sendt hjem.

Det bekræfter skolens rektor over for B.T.

»Vi har haft nogle smittetilfælde i en af klasserne, så nu har vi sendt nogle 3.g'ere hjem«, siger rektor Otto Strange Møller til B.T.

Han oplyser, at der er tale om 10-12 elever i en 3. g-klasse. Heraf tre med omikronvarianten.

Foreløbigt er det planen, at eleverne skal have undervisning hjemme til og med onsdag. Samme dag sendes alle eleverne i grundskolen i øvrigt hjem.

»Vi får nye tilfælde hver dag. Det gør alle skoler. Det er der ikke noget sensationelt i,« siger Otto Strange Møller og uddyber:

»Vi gør alt for at normalisere skolegange for eleverne. Vi gør sgu bare vores arbejde,« siger rektoren.

Omikronvarianten ruller i disse dage henover Danmark. Mandag blev 'rekorden' for flest nye smittetilfælde på et døgn igen slået, da hele 7.799 tilfælde blev registreret på landsplan.

Hvor mange af disse, der er Omikron-tilfælde står ikke klart i skrivende stund.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole ligger tæt på Trianglen på Østerbro. Gymasiedelen har 300 elever fordelt på 12 klasser.