Filmmanden Thomas Heurlin beklager nu, at han ikke fik tjekket op på den svindeldømte Steen Svartzengrens historie, da han optog dokumentaren ‘Sidste omgang i Whiskybæltet’.

»Det er ekstrem beklageligt. Vi er blevet taget ved næsen i forhold til Steen Svartzengrens rigdom og det, at han skulle være en succesfuld forretningsmand,« siger han.

Thomas Heurlin er direktør i Impact TV, og han står bag dokumentaren, der blev sendt på DR i oktober 2018. Den handler om alkoholmisbrug blandt de rige, og seriens absolutte hovedperson – den selvbestaltede alkoholterapeut Steen Svartzengren – blev mandag dømt for at have bedraget en række småinvestorer og rigmænd for otte millioner kroner.

I dokumentaren fremstilles Steen Svartzengren som en rig forretningsmand med sort Mercedes og strandvejsvilla. Det fremgår desuden, at han har kvittet alkoholen, og nu bruger sit liv på at hjælpe Whiskybæltets rige alkoholikere ud af deres misbrug.

Forretningsmand og DR-kendis Steen Svartzengren er tiltalt for svindel.

Med i programmet er også modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall og komikeren Thomas Wivel.

Som en slags mødeleder styrer Steen Svartzengren samtalerne med de andre medvirkende.

Med dommen for underslæb og bedrageri mandag står det klart, at Steen Svartzengren ikke var – eller er for den sags skyld – en rig og succesfuld forretningsmand. Han var en fusentast, der levede af at bedrage folk.

Han var heller ikke sin alkoholtrang kvit. Under mandagens retsmøde forklarede Steen Svartzengren, at han i 2017 begyndte at drikke igen efter en årrække som tørlagt alkoholiker.

Sagen kort Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde to rigmænd ind, at han havde masser af penge og kunne skaffe dem store afkast i forbindelse med investeringer. Rigmændene mistede deres penge.

Mandag den 28. november 2022 tilstod Steen Svartzengren underslæb og bedrageri for otte millioner kroner ved Retten i Lyngby.

»Fra slutningen af 2017 var jeg under et så voldsomt pres, at jeg begyndte at flirte med alkohol. Jeg var i en voldsom deroute, som ikke var synlig,« sagde han i retten, hvorefter han fortalte, at misbruget tog til.

Thomas Heurlin fortæller, at optagelserne fandt sted i netop 2017.

»Der var ikke umiddelbart indikationer på, at Steen Svartzengren drak under optagelserne. Han virkede ædru og også omsorgsfuld over for Erik Brandt,« fortæller Thomas Heurlin.

Svartzengren var tiltalt for blandt andet at have stjålet to millioner kroner fra nogle småsparere, som troede, han ville investere pengene.

Producent Thomas Heurlin beklager nu, at han ikke fik baggrundstjekket svindleren Steen Svartzengreens økonomi, inden han brugte ham som hovedperson i dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet'.

Steen Svartzengren har ifølge tiltalen også snydt nogle rigmænd, der lånte Svartzengren penge i den tro, at investeringerne i hans firma gik forrygende. Men det var løgn, og rigmændene tabte deres penge.

B.T. har også kunnet afdække, at den villa – som Svartzengren viser frem i dokumentaren – var lejet af en rigmand. Under optagelserne blev Steen Svartzengren smidt ud af huset, fordi han ikke betalte sin husleje. Han lod dog de andre deltagere forstå, at det var hans eget hus, og at det blot skulle sælges.

Thomas Heurlin erkender nu over for B.T., at det var noget, man kunne have tjekket op på.

»På det punkt har vi ikke gjort vores arbejde godt nok,« erkender Thomas Heurlin.

»Men når det handler om hans fortælling omkring alkoholmisbrug, synes jeg stadig, at dokumentaren er retvisende. At han så muligvis har drukket samtidig eller bagefter viser, hvor komplekst det er, og det kunne sagtens have været en del af fortællingen, hvis vi havde vidst det,« siger Thomas Heurlin.

Han foreslår nu, at dokumentaren – som kan streames på dr.dk – skal ledsages af en tekst, hvor der står, at Steen Svartzengren er dømt for svindel.

Samme forslag kommer fra advokat og ekspert i mediejura Vibeke Borberg.

»Vi lever i et frit samfund, hvor vi ikke bryder os om at fjerne informationer. Vi brænder heller ikke bøger. Mit bedste bud vil være at ledsage dokumentaren med en tekst, hvor det fremgår, at der er kommet nye oplysninger i mellemtiden – for eksempel, at han er dømt for svindel,« siger hun.

Steen Svartzengrens advokat, Jakob Lund Poulsen, er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse. Dommen faldt på baggrund af en tilståelsessag. Straffen udmåles mandag, og anklageren har krævet to et halvt års fængsel.

